Diễn viên phim James Bond qua đời

PhápTài tử Michael Lonsdale - từng đóng vai Hugo Drax trong loạt phim James Bond - mất hôm 21/9 ở tuổi 89.

Olivier Loiseau - người đại diện của nam diễn viên - xác nhận với AFP ông chết tại nhà riêng ở Paris do tuổi già. "Những ngày cuối, tinh thần ông tỉnh táo nhưng thân thể đã quá mệt mỏi", Loiseau nói.

Michael Lonsdale trong vai Hugo Drax của loạt phim James Bond. Ảnh: United Artists.

Trong hơn 60 năm diễn xuất, Michael Lonsdale nổi tiếng với vai phản diện Hugo Drax trong Moonraker, thuộc thương hiệu phim về 007. Biên kịch Michael G. Wilson gửi lời đưa tiễn đồng nghiệp trên Twitter: "Lonsdale là một diễn viên tài năng và một người bạn dễ mến. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông trong lúc này".

Lonsdale từng nhận một đề cử BAFTA nhờ vai thám tử Claude Lebel trong The Day of the Jackal (1973). Tài tử cũng từng đoạt giải nam phụ tại Cesar Award năm 2011 cho phim Of Gods and Men. Ông ngừng đóng phim sau Sculpt (2016).

Đạt Phan (theo AFP)