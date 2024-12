Diễn viên Park Min Jae qua đời ở tuổi 32

Nghệ sĩ Hàn Park Min Jae mất đột ngột sau cơn ngưng tim, khi đang du lịch Trung Quốc.

Theo News1, ngày 2/12, em trai của diễn viên báo tin buồn trên trang cá nhân của anh trai: "Người anh yêu dấu của tôi đã nghỉ ngơi, mong mọi người có thể đến đưa anh ấy hành trình cuối cùng". Tang lễ diễn viên được tổ chức tại bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, ngày 4/12.

Diễn viên Park Min Jae. Ảnh: Nate

Đại diện công ty quản lý Park Min Jae cho biết sốc vì sự việc, bởi cuối tháng 11, Min Jae nói sẽ dành một tháng du ngoạn. Người đại diện viết: "Min Jae ơi, dù làm việc với nhau thời gian ngắn, anh biết ơn vì là người quản lý của em, anh vô cùng tiếc nuối".

Park Min Jae đến Trung Quốc du lịch tháng trước, ngày 29/11, diễn viên đột ngột bị ngưng tim, không thể qua khỏi. Gia đình làm thủ tục đưa thi thể anh về Hàn Quốc. Giai đoạn cuối đời, Min Jae hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, thường đăng hình rạng rỡ, khỏe mạnh trên trang cá nhân.

Park Min Jae trên màn ảnh. Ảnh: Nate

Diễn viên sinh năm 1992, được nhiều khán giả nhận xét gương mặt, nụ cười hiền hậu. Anh từng đóng vai phụ trong các phim Numbers, Little Women, The Fabulous (Bộ tứ thời thượng), Say It’s Love, Look, Tomorrow. Ngoài đóng điện ảnh và truyền hình, Park Min Jae hoạt động lĩnh vực kịch sân khấu.

Như Anh