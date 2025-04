Diễn viên Nhật qua đời ở tuổi 25

Thi thể tài tử Nhật Bản Mizuki Itagaki được phát hiện sau ba tháng người nhà báo cảnh sát anh mất tích.

Theo Yahoo, ngày 17/4, người thân báo tin buồn trên trang cá nhân của nghệ sĩ. Gia đình cho biết cuối đời, Mizuki Itagaki mắc bệnh về tâm thần, người thân không thể liên lạc với anh từ cuối tháng 1.

Diễn viên Mizuki Itagaki. Ảnh: Mtime

Thời gian qua, cảnh sát và bạn bè giúp đỡ gia đình tìm kiếm tung tích của Mizuki Itagaki. Gần đây, người thân nhận tin tìm thấy thi thể của diễn viên tại Tokyo. Gia đình không tiết lộ thời gian và nguyên nhân Mizuki Itagaki qua đời, thông báo có đoạn: "Mizuki Itagaki từng chuẩn bị để trở lại công việc ở làng giải trí, nhưng cuộc đời lại chấm hết lúc này, chúng tôi nghĩ đó cũng là nỗi nuối tiếc khôn nguôi của Mizuki Itagaki".

Gia đình cho biết công khai tin buồn vì tin rằng những người ủng hộ Mizuki Itagaki cần được biết việc anh rời xa thế giới. Trước đây, Mizuki Itagaki khao khát mang niềm vui, năng lượng tích cực cho khán giả qua những vai diễn, bài hát của mình.

Mizuki Itagaki trên màn ảnh Mizuki Itagaki đóng phim thời niên thiếu. Video: Mtime

Mizuki Itagaki sinh năm 2000 ở Tokyo, hoạt động lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc từ năm 2013. Anh từng là thành viên nhóm nhạc M!LK. Cuối năm 2014, tên tuổi anh được nhiều khán giả biết đến qua phim Blue Spring Ride. Mizuki Itagaki được giới chuyên môn đánh giá tích cực diễn xuất ở các tác phẩm Solomon's Perjury Part 1: Suspicion, Solomon's Perjury Part 2: Judgement, Burning Flower, In-House Marriage Honey, The Blue Skies at Your Feet.

Như Anh (theo Yahoo)