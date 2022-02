Diễn viên 'Ngôi trường xác sống' đổi đời sau 10 năm vô danh

Lee Yoo Mi từng phải đi thử vai khoảng 500 lần trước khi thành sao nhờ đóng "All of us are dead", "Squid Game".

Liên tiếp xuất hiện trong hai series ăn khách, Lee Yoo Mi được khán giả đặt biệt danh "Con gái Netflix", "Viên ngọc sáng" của màn ảnh Hàn Quốc. Lượt theo dõi trên Instagram của cô tăng chóng mặt, cán mốc 7,9 triệu. Ảnh hậu trường ghi hình Ngôi trường xác sống (All of us are dead) đăng ngày 19/2 nhận hơn 1,3 triệu lượt like cùng hàng nghìn bình luận từ fan nước ngoài. Cách đây sáu tháng, cô chỉ có 40.000 lượt theo dõi, mỗi bài đăng nhận vài chục bình luận.

Diễn viên được nhiều thương hiệu săn đón. Hồi tháng 1, Yoo Mi trở thành nàng thơ của Miu Miu cùng ngôi sao Hollywood Hailey Bieber. Yoo Mi cũng đang làm đại diện cho nhiều nhãn hàng nội địa như mỹ phẩm, ôtô, trò chơi, ứng dụng... Cô xuất hiện trên những tạp chí nổi tiếng như Cosmopolitan, Vogue, Dazed...

Diễn viên Lee Yoo Mi. Ảnh: Instagram

Lee Yoo Mi sinh ngày 17/7/1994, đam mê đóng phim từ nhỏ. Năm 2007, sau một lần xem bộ phim điện ảnh Herb do Kang Hye Jung đóng chính, Lee Yoo Mi quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Cô ghi danh một khóa học diễn xuất và bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo hai năm sau đó.

Lee Yoo Mi chật vật tìm chỗ đứng trong nghề suốt 13 năm. Cô đảm nhận vai phụ trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như The Yellow Sea (2010), Park Hwa Young (2017), Just Dance (2018), 365: Repeat the Year (2020), Young Adult Matters (2021)... Yoo Mi cũng là khách mời (cameo) thoáng qua của một số phim như 20 th Century Boy And Girl (2017), Miss Hammurabi (2018), Voice 2 (2018), Hostage: Missing Celebrity (2021)...

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsis năm 2019, Lee Yoo Mi tiết lộ từng mặc cảm ngoại hình khi mới bắt đầu sự nghiệp. Cô đắn đo về việc phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài thu hút hơn. "Tôi hỏi mẹ, con nên làm gì với cái mũi này đây", Lee Yoo Mi kể. Sau này, diễn viên vượt qua sự tự ti, yêu thích khuôn mặt bản thân hơn.

Trên Esquire Korea đầu tháng 2, Yoo Mi cho biết cô là một người kiên trì. Khi được hỏi đã thử vai bao nhiêu lần, diễn viên nói: "Tôi đi casting nhiều đến mức không nhớ nổi nữa. Có lẽ là 100 lần. Hoặc 200-300. Hay 400-500 nhỉ? Thật sự là rất nhiều". Lee Yoo Mi nói thêm về niềm đam mê và động lực diễn xuất: "Mỗi lần đóng phim là một trải nghiệm khác nhau, đó là quá trình học hỏi không có hồi kết".

Trong quãng thời gian nghỉ ngơi sau khi đóng máy Squid Game, diễn viên tranh thủ làm nhân viên giao hàng cho một ứng dụng gọi đồ ăn. Lee Yoo Mi cho biết trên Cosmopolitan tháng 11/2021: "Tôi từng làm shipper bán thời gian đấy. Bạn tin được không. Và rồi đột nhiên bây giờ tôi lại nổi tiếng. Thật thú vị. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng quên đi sự nổi tiếng này vì bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để mọi người không quên tôi là ai".

Lee Yoo Mi trong phim "Squid Game". Ảnh: Netflix

Yoo Mi được giới phê bình đánh giá diễn tự nhiên, nhập vai ấn tượng. Cô thường lựa chọn những vai tâm lý phức tạp, u ất, chịu hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Lee Yoo Mi có gương mặt điện ảnh, biểu cảm tinh tế và khả năng phân tích nhân vật. Tờ Vogue nhận xét: "Những câu chuyện qua các vai diễn của Lee Yoo Mi được truyền tải thông qua đôi mắt đặc biệt. Đôi mắt thâm quầng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện cô ấy kể vẫn trải dài trong tâm trí bạn, ám ảnh ngay cả sau khi nó kết thúc".

Sau hơn 10 năm kiên trì trau dồi diễn xuất, Lee Yoo Mi nếm "quả ngọt" đầu tiên với danh hiệu "Diễn viên mới xuất sắc" tại Buil Film Awards tháng 10/2021. Cô nhận giải nhờ vai nữ chính trong phim Nổi loạn tuổi 18 (Young Adult Matters), một tác phẩm đề cập vấn đề phá thai và các mối quan hệ độc hại. Lần đầu cầm cúp, Lee Yoo Mi cho biết đó là "một cảm giác rất lạ". "Nó là sự công nhận đầu tiên cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra", cô nói.

Trích trailer "Nổi loạn tuổi 18" Trích trailer "Nổi loạn tuổi 18". Video: 815 Picture

Trong phim của đạo diễn Lee Hwan, Lee Yoo Mi vào vai Se Jin, nữ sinh 18 tuổi đang mang thai con với giáo viên chủ nhiệm. Bị gia đình và trường học bỏ rơi, Se Jin đối mặt bi kịch cuộc sống và những tổn thương tâm lý sâu sắc. Câu chuyện "trải nghiệm sự tàn nhẫn của thế giới" nhận được đồng cảm từ khán giả. Tờ Chosun nhận xét Lee Yoo Mi thể hiện một cách tinh tế vai Se Jin dù nhân vật này rất ít thoại. "Đôi mắt trống rỗng, tiếng cười vô nghĩa và dáng vẻ lầm lì, cô ấy tạo nên một bức tranh chân thực: những cuộc đời u tối như vậy vẫn tồn tại trong thực tế chúng ta".

Nổi loạn tuổi 18 giúp khán giả Hàn bắt đầu chú ý đến Lee Yoo Mi, còn Squid Game (Trò chơi con mực) là bước ngoặt giúp diễn viên vụt sáng, nổi danh quốc tế. Trong bom tấn Netflix ra mắt hồi tháng 8/2021, Lee Yoo Mi chỉ xuất hiện ba trên chín tập, nhưng là một trong những cái tên được nhắc nhiều nhất.

Yoo Mi đóng Ji Yeong, người chơi số 240, cô gái trẻ ra tù sau khi trả thù người cha bạo hành. Ít đất diễn, ít lời thoại, Yoo Mi vẫn thể hiện được nội tâm phức tạp của một người đang mất phương hướng trong cuộc đời. Mái tóc cắt ngắn cùng ánh mắt bất cần, Ji Yeong chiếm sự chú ý của khán giả mỗi lần xuất hiện. Cảnh quay Ji Yeong nhường cơ hội sống cho Sae Byeok (Jung Hyo Yeon) ở vòng chơi bi được nhiều người xem khen xúc động.

Ở phim mới nhất - Ngôi trường xác sống, cô hóa thân Na Yeon, nhân vật phản diện có tính cách ích kỷ. Na Yeon là học sinh nhà giàu hợm hĩnh, luôn coi thường những bạn kém may mắn. Nhiều người xem nhận xét nhân vật Na Yeon đáng ghét vì những hành động ác độc. Khán giả cũng ghi nhận tài nhập vai của Lee Yoo Mi. Cô biến hóa thành công hai hình mẫu nhân vật khác biệt, từ Ji Yeong đáng thương đến Na Yeon đáng ghét, chỉ trong một thời gian ngắn.

Lee Yoo Mi trong 'Ngôi trường xác sống' Lee Yoo Mi diễn vai Na Yeon trong "Ngôi trường xác sống". Video: YouTube

Diễn viên nói: "Tôi đã quay hai bộ phim cùng lúc. Khi đóng Ji Yeong, tôi kìm nén mọi cảm xúc. Khi đóng Na Yeon, tôi cố gắng thể hiện nhiều góc độ, bao gồm cả định kiến. Thật vui khi có thể diễn cùng lúc hai nhân vật đối lập".

Đạo diễn Lee Jae Kyoo nói thêm về lý do mời Lee Yoo Mi casting vai Na Yeon: "Chúng tôi cần một diễn viên thể hiện được câu chuyện phức tạp cũng như hành động độc ác của nhân vật. Yoo Mi thực sự đã hóa thân Na Yeon".

Thời gian tới, người hâm mộ có thể gặp lại Lee Yoo Mi trên màn ảnh nhỏ. Cô đang thảo luận tham gia bộ phim chủ đề thể thao Mental Coach Je Gal Gil và phim We Can't Go to Heaven, But We Can Love của đạo diễn Han Jae Yi.

Hà Mi (Theo SeDaily, HanKyung, Movie Daum)