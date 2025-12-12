Diễn viên 'Mưa đỏ' khoe vẻ năng động khi diện trang phục của Boss

Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn vừa tổ chức giải đấu giao lưu “Tam Sơn Pickleball Tournament” ngày 6 - 7/12, tại TP HCM. Chương trình có sự đồng hành của Boss - thương hiệu thời trang Đức và FairLiar - thương hiệu thời trang thể thao chuyên dụng dành cho nữ đến từ Hàn Quốc.
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn vừa tổ chức giải đấu giao lưu “Tam Sơn Pickleball Tournament” ngày 6 - 7/12, tại TP HCM. Chương trình có sự đồng hành của Boss - thương hiệu thời trang Đức và FairLiar - thương hiệu thời trang thể thao chuyên dụng dành cho nữ đến từ Hàn Quốc.
Sự kiện có sự góp mặt của 3 nam diễn viên phim Mưa đỏ là Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang cùng vlogger Lý Thành Cơ và Neyun. Tất cả đều diện trang phục thể thao của Boss. Trong ảnh, Steven Nguyễn thu hút ánh nhìn với bộ đồ trắng điểm xuyết chi tiết màu ghi - đen ở tay và sườn áo, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Bộ đồ có phom dáng hiện đại, sử dụng chất liệu nhẹ và thoáng. Các mảng màu được phối tối giản giúp tổng thể hài hòa, trẻ trung.
Sự kiện có sự góp mặt của 3 nam diễn viên phim Mưa đỏ là Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang cùng vlogger Lý Thành Cơ và Neyun. Tất cả đều diện trang phục thể thao của Boss. Trong ảnh, Steven Nguyễn thu hút ánh nhìn với bộ đồ trắng điểm xuyết chi tiết màu ghi - đen ở tay và sườn áo, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Bộ đồ có phom dáng hiện đại, sử dụng chất liệu nhẹ và thoáng. Các mảng màu được phối tối giản giúp tổng thể hài hòa, trẻ trung.
Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng chọn trang phục tông đen tối giản. Bộ đồ sử dụng chất liệu vải kỹ thuật co giãn, bề mặt lì và mịn, sang trọng, năng động. Chất vải thấm hút tốt mang lại sự thoải mái khi di chuyển, trong khi cấu trúc dệt tối giản khiến tổng thể trông gọn gàng và hiện đại.
Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng chọn trang phục tông đen tối giản. Bộ đồ sử dụng chất liệu vải kỹ thuật co giãn, bề mặt lì và mịn, sang trọng, năng động. Chất vải thấm hút tốt mang lại sự thoải mái khi di chuyển, trong khi cấu trúc dệt tối giản khiến tổng thể trông gọn gàng và hiện đại.
Đình Khang xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung khi diện áo polo trắng phối viền tối màu cùng quần thể thao xanh navy. Trang phục vừa lịch sự, vừa thoải mái.
Đình Khang xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung khi diện áo polo trắng phối viền tối màu cùng quần thể thao xanh navy. Trang phục vừa lịch sự, vừa thoải mái.
Giải đấu còn có sự góp mặt của TikToker Neyun. Anh chọn áo polo xanh rêu phối quần short trắng năng động.
Giải đấu còn có sự góp mặt của TikToker Neyun. Anh chọn áo polo xanh rêu phối quần short trắng năng động.
Một vị khách quen thuộc khác trong các sự kiện của Tam Sơn là vlogger ưa dịch chuyển Lý Thành Cơ. Trong ảnh, anh cầm vợt pickleball, nở nụ cười rạng rỡ giữa khoảnh khắc giao bóng. Trang phục gồm áo polo sáng màu và quần short xanh đậm, phối cùng giày trắng và tất đồng bộ, giúp vẻ ngoài trông chỉn chu và tràn đầy sức sống.
Một vị khách quen thuộc khác trong các sự kiện của Tam Sơn là vlogger ưa dịch chuyển Lý Thành Cơ. Trong ảnh, anh cầm vợt pickleball, nở nụ cười rạng rỡ giữa khoảnh khắc giao bóng. Trang phục gồm áo polo sáng màu và quần short xanh đậm, phối cùng giày trắng và tất đồng bộ, giúp vẻ ngoài trông chỉn chu và tràn đầy sức sống.
Với sự đồng hành của Boss và FairLiar, "Tam Sơn Pickleball Tournament" khép lại thành công, lan tỏa tinh thần thể thao và phong cách sống "đẹp - chất - vui".
Với sự đồng hành của Boss và FairLiar, "Tam Sơn Pickleball Tournament" khép lại thành công, lan tỏa tinh thần thể thao và phong cách sống "đẹp - chất - vui".
Như Ý
Ảnh: Tam Sơn