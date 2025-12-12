Diễn viên 'Mưa đỏ' khoe vẻ năng động khi diện trang phục của Boss

Sự kiện có sự góp mặt của 3 nam diễn viên phim Mưa đỏ là Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang cùng vlogger Lý Thành Cơ và Neyun. Tất cả đều diện trang phục thể thao của Boss. Trong ảnh, Steven Nguyễn thu hút ánh nhìn với bộ đồ trắng điểm xuyết chi tiết màu ghi - đen ở tay và sườn áo, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Bộ đồ có phom dáng hiện đại, sử dụng chất liệu nhẹ và thoáng. Các mảng màu được phối tối giản giúp tổng thể hài hòa, trẻ trung.