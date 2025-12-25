Diễn viên 'Moskva không tin vào nước mắt' qua đời

Vera Alentova - diễn viên chính phim "Moskva không tin vào nước mắt" (1980) - qua đời ở tuổi 83, ngày 25/12.

Theo Izvestia, trước khi qua đời, bà dự tang lễ của đồng nghiệp - tài tử Anatoly Lobotsky - tại nhà hát Mayakovsky nhưng sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu. Bà được đội ngũ y tế đưa đến bệnh viện trong tình trạng chết lâm sàng - tim ngừng đập, không thể hồi sức.

Hiện chưa biết nguyên nhân tử vong của diễn viên nhưng một số nguồn tin cho biết gần đây sức khỏe của bà suy yếu do bệnh cao huyết áp trở nặng. Lễ tưởng niệm bà sẽ diễn ra tại nhà hát Pushkin, chưa công bố thời gian cụ thể.

Nhan sắc thời trẻ của diễn viên Vera Alentova trong phim "Moskva không tin vào nước mắt". Ảnh: Moscow Times

Vera Alentova nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính Katerina Tikhonova của Moskva không tin vào nước mắt. Bà đóng vai một cô gái tài năng, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để thành đạt. Vai diễn giúp Alentova trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất thế hệ của bà. Phim do chồng bà - đạo diễn Vladimir Menshov - thực hiện, giành giải Oscar cho Phim nước ngoài hay nhất.

Nghệ sĩ sinh năm 1942 tại thị trấn Kotlas của tỉnh Arkhangelsk (Nga), trưởng thành trong gia đình có nền tảng nghệ thuật. Bà tốt nghiệp Trường Sân khấu Nghệ thuật Moskva năm 1965. Sau khi ra trường, bà đầu quân cho nhà hát kịch Pushkin, gắn bó với nơi này hơn 50 năm.

Suốt sự nghiệp, Vera Alentova xuất hiện trong hơn 30 bộ dự án điện ảnh và phim truyền hình, nhận nhiều giải thưởng danh giá bao gồm Giải thưởng Nhà nước Liên Xô năm 1981. Năm 2001, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Nga và Huân chương Hữu nghị.

Phong thái lúc về già của nghệ sĩ Vera Alentova. Ảnh: Nina Zotina/ RIA Novosti

Về đời tư, bà kết hôn đạo diễn Vladimir Menshov năm 1963. Sáu năm sau, cả hai đón con gái đầu lòng - diễn viên Yuliya Menshova. Năm 2021, vợ chồng bà nhập viện do mắc covid-19. Không lâu sau, ông qua đời ở tuổi 82 do biến chứng. Theo trang Izvestia, lúc đó các bác sĩ chỉ cho phép bà Alentova xuất viện vào đêm trước lễ tang. Một số người dự đám tang cho biết bà không đủ sức để phát biểu ở tang lễ. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, bà cố gắng trở lại sân khấu.

