Diễn viên 'Miss Lee' làm thêm ở quán cà phê

Diễn viên Hàn Park Kyung Hye cho biết ở nhà thuê 20 m2, làm nhân viên quán cà phê để có thêm thu nhập.

Trong show I Live Alone trên MBC cuối tuần qua, Kyung Hye lần đầu tiết lộ cuộc sống độc thân. Cô sống trong căn hộ nhỏ, một số chỗ ẩm mốc, dù vậy, Park Kyung Hye cảm thấy nơi ở ổn nếu cô chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ.

Kyung Hye trong phòng trọ. Ảnh: Newsis

Do công việc ở làng giải trí không đều, diễn viên làm thuê tại một tiệm cà phê được hai năm, nhằm đảm bảo thu nhập. Cô thạo tất cả vị trí, từ pha chế đến quét dọn, thu ngân. Nhiều khách nhận ra Park Kyung Hye, chào hỏi cô thân thiện, làm diễn viên cảm thấy vui vẻ, dễ chịu.

"Kiếm tiền đương nhiên là việc vất vả, tiền kiếm được là dành cho bản thân, vì thế có việc làm phù hợp, có cơ hội kiếm tiền đã là sự may mắn", Park Kyung Hye nói.

Park Kyung Hye khi làm nhân viên quán cà phê. Ảnh: MK

Diễn viên tiết lộ được nhiều đồng nghiệp quan tâm, chẳng hạn Kim Hye Soo gửi cho cô hải sản, thịt bò. Hyeri biết Park Kyung Hye không thạo dưỡng da, trang điểm nên gửi những thứ này cho Kyung Hye khi cô cần. Hyeri còn cho Kyung Hye mượn áo khoác, đồng hồ khi cô muốn xuất hiện với vẻ tươm tất, sang trọng hơn.

Park Kyung Hye và Hyeri thân thiết sau khi đóng một số phim chung, như Miss Lee (2019), Hyeri đóng nữ chính còn Kyung Hye diễn vai phụ Kim Ha Na. Năm 2021, họ đóng My Roommate Is a Gumiho.

Park Kyung Hye (trái) và Hyeri. Ảnh: MK

Kyung Hye 33 tuổi, hoạt động giải trí 15 năm, hiện thuộc công ty quản lý C-JeS Entertainment. Cô tham gia khoảng 40 phim điện ảnh và truyền hình, như Dr. Cheon and Lost Talisman, 1987: When the Day Comes, Yêu tinh, Hợp đồng tình yêu. Hơn hai năm qua, Park Kyung Hye ít vai diễn, chưa có tác phẩm mới ra mắt. Cô được nhiều khán giả nhớ đến nhờ diễn xuất duyên dáng, đặc biệt qua các cảnh hài.

Như Anh (theo MK)