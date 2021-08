Diễn viên 'Mặt trăng ôm mặt trời' qua đời

Hàn QuốcNữ diễn viên gạo cội Kim Min Kyung - đóng vai Min trong "Mặt trăng ôm mặt trời" - mất ở tuổi 61, hôm 16/8.

Ngày 17/8, Dahong Entertainment - công ty quản lý của Kim Min Kyung - xác nhận thông tin với tờ Chosun nhưng không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Tang lễ của bà sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary, Seoul vào sáng 18/8, chỉ có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Nữ diễn viên Kim Min Kyung. Ảnh: Chosun.

Kim Min Kyung bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1979 khi gia nhập đoàn kịch Shinhyup. Bà gây chú ý với một số vở như The Last Hot Lovers và A Little Love Melody. Sau đó, Min Kyung góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Mặt trăng ôm mặt trời (vai Mẫn Thượng cung, phục thị Mân Hoa công chúa), Seo Young của bố, Hoa trong ngục, Khi hoa trà nở...

Những năm gần đây, Kim Min Kyung vẫn tích cực đóng phim. Bà mới hoàn thành series Mouse: Kẻ săn người của đài SBS hồi tháng 5. Năm nay, Min Kyung cũng xuất hiện trong hai bộ phim Fluid Fugitive và 1947 Boston.

Kim Min Kyung đóng 'Mặt trăng ôm mặt trời' Kim Min Kyung đóng "Mặt trăng ôm mặt trời" (xuất hiện từ 0:07). Video: MBC

Phương Mai (theo Chosun)