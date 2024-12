Diễn viên 'Loki' lâm cảnh vô gia cư

AnhJack Veal, 17 tuổi - từng đóng Kid Loki loạt phim "Loki" - cho biết ngủ trong xe kéo, nhờ khán giả hỗ trợ chỗ tá túc ở London.

Theo Variety, từ ngày 2 đến 3/12, Jack Veal đăng tải loạt video trên nền tảng TikTok để tìm chỗ ở sau khi "bị bạo lực thể xác và lạm dụng tình cảm ở nhà", nhưng không tiết lộ tình trạng cụ thể.

Sau khi trốn khỏi nhà, diễn viên tá túc tại nhà ông bà nhưng không thể ở lâu vì ông đang bệnh nặng. Nhiều ngày qua, anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ dịch vụ xã hội nhưng bị từ chối, phải ngủ ngoài đường. "Tôi ngủ trong một chiếc xe kéo có cửa sổ bị đập vỡ, không an toàn chút nào, cách nơi tôi làm huấn luyện viên cá nhân hai giờ di chuyển. Cuộc sống hiện rất khó khăn", Veal nói.

Veal cho biết không có tuổi thơ tốt đẹp, gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần. Anh được bác sĩ chẩn đoán tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), đang được kiểm tra chứng rối loạn lưỡng cực và loạn thần.

Các bài đăng của anh thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bình luận: "Thật đau lòng. Hy vọng mọi chuyện sớm tốt đẹp với bạn", "Hãy mở tài khoản nhận từ thiện, chúng tôi sẽ ủng hộ bạn tìm nơi ở mới".

Hôm 4/12, chưa đầy 24 tiếng sau, Veal nhận được cuộc gọi từ cơ quan dịch vụ xã hội và chờ thông tin. "Họ muốn đưa tôi vào trại mồ côi, nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn phải lang thang trên đường phố. Tôi không biết các bạn làm gì, nhưng nó đã lan tỏa và thực sự giúp đỡ tôi rất nhiều", anh cho biết.

Jack Veal sinh năm 2007 tại London (Anh), lần đầu đóng phim vào năm 10 tuổi trong My Name Is Lenny. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong loạt phim Tin Star, The End of the F***ing World, Call the Midwife, The Corrupted trước khi nổi tiếng với phiên bản "nhí" của Loki - Kid Loki - trong loạt phim của Marvel năm 2021. Vai diễn gần nhất của anh là trong series khoa học viễn tưởng The Peripheral (2022).

Trên trang Instagram cá nhân, Veal nói vẫn theo đuổi nghiệp diễn xuất, đang thảo luận để có một vai diễn trong tương lai. Anh cũng làm trong lĩnh vực thể hình với vị trí huấn luyện viên cá nhân.

