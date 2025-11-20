Diễn viên 'Ký sinh trùng' đóng phim Việt về lừa đảo

Jang Hye Jin - ngôi sao của phim Hàn "Parasite" - đóng "Bẫy tiền", phim Việt về nạn lừa đảo trực tuyến.

Jang Hye Jin góp mặt ở phân cảnh cuối, trong vai một phụ nữ bí ẩn ở Hàn Quốc. Đằng sau vẻ ngoài của một chủ quán thân thiện, bà giữ vai trò "trùm" mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Nhân vật điều hành một ứng dụng lạ, thao túng hành vi của người dùng, bắt họ thực hiện nhiều chuyện phi pháp.

Tạo hình của Jang Hye Jin trong phim "Bẫy tiền". Ảnh: Huy Trần

Nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết mời Jang Hye Jin tham gia vai khách mời vì ấn tượng diễn xuất của chị trong Parasite - phim Hàn do Bong Joon Ho đạo diễn. Theo êkíp, vai của Jang Hye Ji ngắn nhưng giữ mấu chốt cho kết phim, mở ra câu chuyện mới về số phận những nạn nhân bị ứng dụng bí ẩn khống chế. Dù không có nhiều lời thoại, Jang Hye Jin gây ấn tượng khán giả với ánh mắt, biểu cảm biến hóa.

Jang Hye Jin, 50 tuổi, đóng phim từ năm 1997, hoạt động sôi nổi ở mảng điện ảnh. Chị đóng nhiều nhân vật có chiều sâu tính cách, như Secret Sunshine (Ánh dương bí ẩn) - năm 2007, Marine Boy - năm 2009, The World of Us - năm 2016.

Năm 2019, chị gây tiếng vang khi tham gia Parasite (Ký sinh trùng). Tác phẩm xoáy sâu vào sự phân hóa giàu - nghèo trong xã hội Hàn Quốc, xoay quanh một gia đình sống tại tầng hầm ở thủ đô Seoul. Họ không có đủ tiền để trang trải cuộc sống, phải lên kế hoạch lừa đảo gia đình thượng lưu. Jang Hye Jin vào vai người vợ dùng mánh lới để được làm giúp việc cho nhà giàu. Tác phẩm làm nên lịch sử với bốn tượng vàng Oscar 2020, là phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải Phim xuất sắc.

Parasite (Ký sinh trùng) Trailer phim "Parasite". Video: CJ

Bẫy tiền khai thác chủ đề lừa đảo trong ngành tài chính, sản xuất mỹ phẩm giả. Liên Bỉnh Phát đóng vai chính - Đăng Thức, chàng trai có chuyện tình lãng mạn với bạn gái tên Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm vướng số nợ một tỷ đồng.

Trước áp lực cần số tiền lớn, Thức bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ một người bạn cũ. Anh dần rơi vào vòng xoáy của một ứng dụng "đen" qua điện thoại. Sau mỗi khoản tiền nhận được, anh phải làm theo yêu cầu của những kẻ lạ mặt, trượt dài trong sai lầm. Từ một người tuân theo đạo đức, pháp luật, anh bị cuốn vào canh bạc sinh tử vì tham vọng, đánh đổi cả người thân.

Teaser trailer "Bẫy tiền" Trailer phim "Bẫy tiền" - ra rạp từ ngày 21/11. Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật