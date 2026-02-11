Tài tử Hàn Quốc Jung Eun Woo đột ngột qua đời ngày 11/2 ở tuổi 40, gia đình chưa công bố nguyên nhân.

Theo News1, thi hài diễn viên đặt tại nhà tang lễ thuộc bệnh viện ở Gyeonggi, lễ viếng và lễ an táng nghệ sĩ sẽ diễn ra ngày 13/2.

Một ngày trước khi qua đời, Jung Eun Woo đăng trên trang cá nhân ảnh các nghệ sĩ quá cố Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse kèm dòng chữ: "Tôi nhớ các bạn, tôi ghen tị với các bạn".

Diễn viên Jung Eun Woo. Ảnh: Hankyung

Jung Eun Woo sinh năm 1986, tên thật là Jung Dong Jin, gia nhập làng phim năm 2006. Anh tham gia các phim nổi tiếng như Cô dâu mặt trời, Five Fingers, One Well-Raised Daughter (Mộc Lan thời @), Stranger, Welcome to Waikiki 2. Phim cuối cùng của anh là Memory, năm 2021.

Diễn viên Jung Eun Woo qua đời ở tuổi 40 Jung Eun Woo lưu dấu ấn với nhiều khán giả qua phim "Mộc Lan thời @". Video: SBS

Năm 2014, giai đoạn sự nghiệp phát triển thuận lợi, Jung Eun Woo hẹn hò diễn viên Park Han Byul, họ công bố chia tay sau bảy tháng yêu. Bấy giờ, cả hai cho biết lý do chia tay là áp lực từ nhiều phía và lịch trình bận rộn. Những năm gần đây, Jung Eun Woo hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí, cũng ít cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Như Anh (theo News1)