Diễn viên John Goodman giảm hơn 90 kg

Diễn viên John Goodman - từng nặng 392 pound (hơn 177 kg) - giảm 90 kg nhờ đi hơn 10 nghìn bước mỗi ngày, ăn theo chế độ.

Theo New York Post, ngày 19/6, tại Liên hoan phim truyền hình Monte Carlo, John Goodman - đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo - xuất hiện với vóc dáng gầy khiến fan bất ngờ.

Ông giảm 200 pound (hơn 90 kg) so với cân nặng gần 400 pound vào năm 2007. Fox News nhận xét "số cân giảm thật ấn tượng" và trông diễn viên khác hoàn toàn với hình ảnh Dan Conner của ông trong phim truyền hình Roseanne - chiếu từ năm 1988 - 1997 và phát sóng tiếp vào năm 2018.

John Goodman vào năm 2014 (trái) và năm nay tại Liên hoan phim truyền hình Monte Carlo. Ảnh: Ian West/ TheImageDirect

John Goodman từng nghiện rượu nặng và ăn liên tục, khiến số cân tăng nhanh. Vào ngành giải trí, ông không bao giờ hài lòng với bản thân nên tìm đến rượu nhằm quên cảm giác thất vọng. Trong phỏng vấn với The New York Times năm 2009, ông nói: "Những chai rượu hủy hoại tâm trí. Tôi từng chán chính mình, thậm chí không muốn làm diễn viên nữa". Trên chương trình Off Camera năm 2018, ông kể lúc trước vì cảm thấy tội lỗi với con gái nên quyết tâm bỏ rượu.

Chán ghét ngoại hình của mình, không muốn soi gương cả lúc cạo râu, năm 2007, diễn viên quyết chí giảm cân, New York Post viết. Ngoài ra, John muốn sống tích cực hơn, không chỉ mãi ngồi một chỗ và nghĩ nên ăn gì tiếp theo.

Bước đầu là ông ngừng uống rượu. Có lần, trong ba tháng, ông từng giảm đến 70 pound, nhưng quay trở về số cân cũ sau khi uống một lốc bia. Qua nhiều lần thất bại, ông rút kinh nghiệm mình cần giảm cân chậm và tập trung vận động. Tập thể dục còn truyền năng lượng, cảm hứng cho ông làm việc hiệu quả.

John Goodman vào tháng 6/2010, tại Giải thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ. Ảnh: UPI/Jim Ruymen

Diễn viên thuê Mackie Shilstone - huấn luyện viên sức khỏe từng làm việc với vận động viên Serena Williams - hỗ trợ ông giảm cân. Ngôi sao Roseanne cắt đường trong các bữa ăn và tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải - tập trung vào nguyên liệu chất lượng. Một phần gồm ngũ cốc, thực phẩm tươi sống, giàu protein như cá, gà và dầu ô liu chống oxy hóa.

Ông tập thể dục sáu ngày một tuần, đảm bảo đi được 10.000 - 12.000 bước mỗi ngày, đồng thời chạy bộ, đạp xe trong nhà. Huấn luyện viên Shilstone nhận xét diễn viên kiên định và thực hiện đúng chiến lược.

Năm 2010, John giảm 100 pound (hơn 45 kg), cho biết cuộc sống thay đổi đáng kể. Diễn viên phải sắm mới tủ quần áo vì chúng trở nên quá cỡ với ông. Huấn luyện viên khen John nhanh nhẹn và có thể đóng những dạng vai mới, như vận động viên thể thao. Hiện diễn viên ổn định ở mức cân hơn 87 kg sau nhiều năm tập luyện.

Cách John Goodman giảm hơn 90 kg Năm 2014, John Goodman vào vai Frank, nặng hơn 177 kg trong phim "The Gambler". Video: Movieclips

John Goodman, 71 tuổi, đoạt giải Quả Cầu Vàng, hạng mục Diễn viên nam xuất sắc năm 1993. Ông đóng một số phim như Raising Arizona, Barton Fink, The Big Lebowski, O Brother, Where Art Thou? và luôn xuất hiện trong ngoại hình to lớn. Ở mảng truyền hình, diễn viên nổi tiếng với vai Dan Conner trong Roseanne. John còn tham gia lồng tiếng cho quái vật Sulley trong hoạt hình Monsters, Inc.

Suốt 16 năm, John Goodman bền bỉ giảm cân. Trang Marca cho rằng hành trình của ông truyền cảm hứng cho nhiều người. "Tôi nhớ mãi cảm giác cơ thể nặng nề và không muốn quay trở lại thời gian đó", diễn viên nói trên The New York Times.

Quỳnh Quyên