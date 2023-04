Diễn viên Hollywood sợ khi băng qua đường ở Việt Nam

Rachael Leigh Cook - nữ chính phim "A Tourist's Guide to Love" - cho biết lo lắng khi đóng cảnh băng qua dòng xe cộ đông đúc tại TP HCM.

Trích đoạn "A tourist's guide to love" Trích đoạn nhân vật Amanda qua đường trong "A Tourist's Guide to Love". Video: Netflix

Cô gây chú ý khi đóng chính trong tác phẩm có bối cảnh tại Việt Nam - hiện vào top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix của Mỹ, Đông Nam Á. Chia sẻ với truyền thông khi đến Việt Nam ra mắt phim, Rachael cho biết cảnh quay khiến cô ám ảnh là khi nhân vật Amanda tham gia giao thông ở chợ Bến Thành (quận 1).

"Tôi sốc vì chưa từng băng qua đường đông xe máy đến thế", cô nói. Khi Rachal hỏi bạn diễn Scott Ly: "Làm ơn hãy chỉ cho tôi cách sang đường", anh đáp bằng một câu thoại trong phim: "Luôn tiến lên, đừng lùi lại". Diễn viên cho biết không tin lắm vào lời khuyên của đồng nghiệp nên chọn cách không nhìn vào những người lái xe mà để họ tự tránh cô. "Trở lại Việt Nam lần này, tôi vẫn rất sợ băng qua đường", cô nói.

Rachael Leigh Cook và bạn diễn Scott Ly. Ảnh: Netflix

Quá trình quay phim, Rachael Leigh Cook ấn tượng nhất với cảnh đẹp ở Hội An (Quảng Nam). Một trong những phân đoạn thử thách cô nhất là Amanda và Sinh (Scott Ly) chèo thuyền thúng trên biển. "Scott nặng hơn tôi rất nhiều nên con thuyền cứ bị tròng trành. Đó là kỷ niệm thú vị, dù đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết chèo thuyền thúng", cô nói.

Việt Nam là nước châu Á đầu tiên Rachael đến quay phim. Trước đó, cô cùng Eirene Trần Donohue - biên kịch gốc Việt - hoàn thành kịch bản và giới thiệu cho Netflix. Hãng đồng ý khởi động dự án, êkíp sang Việt Nam cuối năm 2021 - thời điểm vừa kết thúc giãn cách. Rachael nói: "Chúng tôi biết ơn khi được mọi người chào đón, hỗ trợ thực hiện bộ phim này. Tôi ấn tượng về ẩm thực, phong cảnh, năng lượng nhiệt huyết của con người ở đây".

Tác phẩm bắt đầu tại Los Angeles, nhân vật chính Amanda - một chuyên viên du lịch (Rachael Leigh Cook đóng) - đột ngột chia tay bạn trai. Cô được sếp cử đến Việt Nam dưới vỏ bọc du khách để thăm dò một công ty tổ chức tour tại địa phương. Trong chuyến đi, cô làm quen Sinh - hướng dẫn viên du lịch người Việt (Scott Ly). Với lời đề nghị của Sinh, họ quyết định thay đổi lịch trình, tìm hiểu nhiều vùng đất mới. Khi tình cảm cả hai dần nảy sinh, người yêu cũ của Amanda bất ngờ xuất hiện, khiến cô buộc lựa chọn một trong hai.

Với thời lượng 106 phút, chuyện tình cặp nhân vật chính được phát triển theo chuyến đi khám phá Nam - Trung - Bắc của nhóm du khách. Amanda dần đồng cảm với Sinh - một thanh niên gốc Việt về nước lập nghiệp để gắn bó với cội nguồn.

Nhóm nhân vật khám phá cuộc sống náo nhiệt ở TP HCM với khu chợ Bến Thành, trải nghiệm thả hoa đăng trên sông Hoài, Hội An, học gói bánh chưng, chuẩn bị bữa cơm ngày Tết tại Hà Giang hay xem múa rối nước ở Hà Nội.

Trailer 'A Tourist’s Guide to Love' Trailer "A Tourist’s Guide to Love". Video: Netflix

Điểm trừ của phim nằm ở phần kịch bản thiếu cao trào, mắc nhiều lỗi logic. Ở phân cảnh ngày Tết tại Hà Giang, nhiều nhân vật được phát hiện mặc áo cộc tay dù thời tiết lạnh. Trong phân đoạn cuối phim, cảnh nữ chính chạy đi tìm nam chính ở Hà Nội cũng thiếu chuẩn xác về khoảng cách địa lý. Biên kịch thừa nhận phim mắc một số lỗi về tình tiết, cho biết êkíp muốn quay theo hành trình du lịch nhưng không đủ thời gian để đảm bảo đúng bối cảnh, thời tiết.

Rachael Leigh Cook sinh năm 1979, là diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu gây chú ý khi tham gia các phim như The Baby-Sitters Club (1995), She's All That (1999), Josie and the Pussycats (2001) và các series Into the West, Perception. Cô thành sao ở Hollywood khi đóng chính tác phẩm hài tình cảm She's All That - doanh thu 103 triệu USD.

Mai Nhật