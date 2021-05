Diễn viên Hollywood gốc Cần Thơ khoe sắc bên dàn sao

Tới tham dự lễ trao giải được tổ chức tại Los Angeles, Lana Condor (tên thật: Trần Đồng Lan) chọn váy cổ trụ, dáng suông của Giorgio Amarni, phối sandals buộc dây. Cô trang điểm nhấn vào mắt mèo, thoa son hồng đất.

Sinh năm 1997 tại Cần Thơ, Lana là con gái nuôi của vợ chồng nhà báo Bob Condor của tờ Chicago Tribune (Mỹ). Người đẹp đang là diễn viên triển vọng ở Hollywood sau khi tham gia bom tấn "X-Men: Apocalypse" cùng loạt phim "Patriot's Day", "To All The Boys I've Loved Before", "Atila: Battle Angel", "To All the Boys: Always and Forever"...