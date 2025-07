Diễn viên 'Hoàn Châu cách cách' tái ngộ

Các diễn viên đóng Liễu Hồng, Tiêu Kiếm trong "Hoàn Châu cách cách" ôn kỷ niệm khi gặp nhau sau 28 năm.

Trên trang cá nhân hôm 30/7, Trần Doanh - đóng Liễu Hồng - tiết lộ đến thăm Chu Hoành Gia khi cô có dịp đến nơi đồng nghiệp định cư - Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hai người hàn huyên công việc, quê quán, cuộc sống hiện tại. Cả hai đều ấn tượng tốt đẹp về thời ghi hình Hoàn Châu cách cách, xúc động mỗi khi tình cờ nghe nhạc phim.

Trần Doanh, Chu Hoành Gia hiện tại và thời đóng chung phim. Ảnh: Douyin

Tác phẩm ra mắt năm 1997, Trần Doanh đóng cô gái mồ côi Liễu Hồng, bạn thân của nữ chính Tiểu Yến Tử (Triệu Vy). Họ cùng nhau múa võ ngoài đường kiếm sống, vào sinh ra tử. Còn Chu Hoành Gia đóng anh trai thất lạc của Tiêu Kiếm, sau này nên duyên với công chúa Tình Nhi (Vương Diễm).

Trần Doanh năm nay 49 tuổi, trên Red Note, cô từng thừa nhận không nhiều cơ hội đóng phim. Những năm gần đây người đẹp diễn vai nhỏ ở một số tác phẩm như Thâm tình nhãn, Phẩm cách của phụ nữ, We Go Fast on Trust.

Diễn viên Trần Doanh. Ảnh: Red Note

Trần Doanh đã kết hôn, có hai con gái, năm nay cô hoạt động sôi nổi trên nền tảng Douyin, đăng các video hậu trường phim, quảng cáo một số sản phẩm như túi xách, sữa.

Còn Chu Hoành Gia kín tiếng đời tư, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Những năm gần đây anh đóng nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Xuân huy, The Secret Path, Kinh biến, The Hunter, Lạc du nguyên.

Chu Hoành Gia và Triệu Vy đóng anh em (ảnh trên), tài tử hiện sống kín tiếng. Ảnh: Sohu

Nhà văn Quỳnh Dao (1938-2024) ra mắt tiểu thuyết Hoàn Châu cách cách năm 1997, xoay quanh tình yêu, tình bạn của cô gái ngây thơ, nghịch ngợm Tiểu Yến Tử. Nàng vô tình trở thành công chúa trong cung đình nhà Thanh, nên duyên với Ngũ a ca.

Cuối thập niên 1990, đầu 2000, Quỳnh Dao chuyển thể tiểu thuyết thành ba phần phim, trong đó hai phần đầu gây sốt tại châu Á, tạo bệ phóng cho dàn diễn viên Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng. Theo Sina, chỉ riêng phim truyền hình này, Quỳnh Dao thu về hơn 500 triệu nhân dân tệ (68,7 triệu USD) bản quyền chuyển thể, phát sóng. Nhà văn qua đời năm 2024, các vấn đề về phát hành tiểu thuyết, tác quyền sách Quỳnh Dao do con dâu bà phụ trách.

Triệu Vy hát nhạc phim "Hoàn Châu cách cách" Triệu Vy hát nhạc phim "Hoàn Châu cách cách". Video: QQ

Năm nay, tiểu thuyết được chuyển thể phim ngắn, hoàn thành quay hồi tháng 6, với dàn diễn viên trẻ Hồ Liên Hinh, La Nhất Châu.

Như Anh (theo Sina)