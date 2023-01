Diễn viên 'Hawkeye' gặp nạn do bão tuyết

MỹDiễn viên Jeremy Renner - nổi tiếng với vai Hawkeye trong vũ trụ điện ảnh Marvel - bị tai nạn khi đang dọn tuyết, sức khỏe nguy kịch.

Ngày 2/1, The Guardian đưa tin tài tử bị tai nạn một ngày trước đó: "Chúng tôi xác nhận Jeremy chấn thương nghiêm trọng nhưng diễn biến chưa xấu đi. Anh gặp nạn do thời tiết. Gia đình đang ở bên và anh được chăm sóc chu đáo". Tờ Deadline cho biết Jeremy được đưa đi cấp cứu bằng máy bay.

Renner có trang trại ở gần hồ Tahoe, vùng núi Sierra Nevada. Khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết trong đêm giao thừa, khiến 35.000 ngôi nhà mất điện. Nhiều vùng của nước Mỹ đã bị "trận bão tuyết thế kỷ" tấn công trong tuần qua, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Diễn viên Jeremy Renner tại buổi ra mắt phim "Hawkeye" ở London, Anh hồi tháng 11/2021. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 13/12, Renner đăng bức ảnh quang cảnh gần nhà, viết: "Không thể đùa được với tuyết rơi ở hồ Tahoe đâu". Trên Instagram, anh cũng đăng một số video lái máy cày tuyết và viết: "Sắp làm xong đồi trượt tuyết cho bọn trẻ rồi".

Jeremy Renner sinh năm 1971 ở California, được biết đến với vai Clint Barton, biệt danh Hawkeye, siêu anh hùng có tài bắn tên trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, anh đóng William Brandt trong loạt phim Mission Impossible. Tài tử hai lần được đề cử Oscar với các phim The Hurt Locker và The Town. Renner sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa thứ hai series Mayor of Kingstown, phát sóng trên CBS trong tháng 1.

Jeremy ly hôn người mẫu Sonni Pacheco cuối tháng 12/2014, sau hơn 10 tháng là vợ chồng. Năm 2015, hai người đạt thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 USD mỗi tháng.

Jeremy Renner trong trailer series 'Hawkeye' Jeremy Renner (từ giây 00:06) trong trailer series "Hawkeye", chiếu trên kênh Disney năm 2021. Video: Youtube Marvel

Thanh Thanh (theo The Guardian)