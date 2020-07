Diễn viên Hàn qua đời ở tuổi 46

Lee Sang Ok - đóng vai phụ trong "Train to Busan", "Hope" - mất ngày 28/7, sau thời gian chống chọi ung thư tuyến tụy, hưởng dương 46 tuổi.

Theo Osen, vài ngày trước, cố nghệ sĩ được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sụt cân nghiêm trọng. Bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng diễn viên không qua khỏi. Lễ tang Lee Sang Ok diễn ra trưa 30/7, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Lee Sang Ok trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng bạn đầu năm 2019.

Người thân kể cô phát bệnh nan y tháng 4/2019, sau lần bị đau bụng và đi kiểm tra sức khỏe. Trong một năm ba tháng hóa trị ung thư, Sang Ok luôn giữ tinh thần lạc quan, hy vọng có thể quay lại diễn xuất. Vài tháng nay, bệnh tình cô chuyển biến xấu, liên tiếp chịu những cơn đau thể xác, dạ dày đầy độc tố.

Osen cho biết Sang Ok thường được mọi người khen thân thiện, chuyên môn tốt. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần bày tỏ đam mê diễn xuất mãnh liệt. Cô từng viết: "Thật tốt khi ở được ở trường quay", "Thật tuyệt khi gặp lại các đồng nghiệp và học hỏi họ"...

Lee Sang Ok sinh năm 1974, theo đuổi diễn xuất từ 15 năm trước. Cô chủ yếu đóng vai phụ, quần chúng trong Train to Busan, Pandora, Hope, Unforgettable, Synopsis, The Mimic

Thiên Lam