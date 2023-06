Diễn viên Hàn qua đời ở tuổi 29

Diễn viên Hàn Quốc Park Soo Ryun qua đời ở tuổi 29 vì tai nạn ngã cầu thang, hôm 11/6.

Theo Osen ngày 12/6, Soo Ryun bị ngã khi trên đường về nhà, cú va đập mạnh khiến cô bị chết não. Dù được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện gần hiện trường, Park Soo Ryun không thể qua khỏi. Gia đình tổ chức tang lễ tại thành phố Suwon vào ngày 13/6.

Diễn viên Park Soo Ryun. Ảnh: Sports Khan

Người thân thực hiện di nguyện của Park Soo Ryun, hiến tặng mô, tạng của diễn viên, mong cứu được các sinh mệnh khác.

Nhiều bạn bè, khán giả bàng hoàng khi Park Soo Ryun qua đời. Tài tử Kim Do Hyun đăng trên trang cá nhân ảnh anh và đồng nghiệp, cho biết đau lòng khi nhớ đến giọng nói và đôi mắt tinh nghịch của Soo Ryun. Anh viết: "Anh mong ở thế giới khác em không phải chịu đau đớn hay buồn bã, em hãy luôn vui, cười rạng rỡ nhé".

Park Soo Ryun trên sân khấu nhạc kịch Soo Ryun trên sân khấu nhạc kịch. Video: Qe Woo Hyuk

Park Soo Ryun tên thật Park Young In, chủ yếu diễn nhạc kịch, kịch sân khấu. Hồi tháng 5, cô lưu diễn các các vở Ngày đó chúng ta yêu nhau, Bài hát của kẻ lang thang. Park Soo Ryun từng đóng vai phụ ở phim truyền hình Snowdrop, do Jung Hae In và Kim Ji Soo đóng chính.

Như Anh (theo Osen)