Diễn viên Hàn nguy kịch

Hàn QuốcDiễn viên Oh In Hye được phát hiện tại nhà riêng trong tình trạng nguy kịch, sáng 14/9.

Trên Sporty News, một quan chức của Sở cảnh sát Incheon Yeonsu cho biết Oh In Hye được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, tim ngừng đập tại nhà riêng ở Songdo, Yeonsu-gu, Incheon vào lúc 5h sáng. Một người bạn của diễn viên ghé thăm cô, thấy vậy liền báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu.

Oh In Hye sau đó được chuyển tới bệnh viện gần nhất để sơ cứu, hồi sức tim phổi (CPR). Hiện tim diễn viên đã đập trở lại nhưng cô vẫn mất ý thức. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Oh In Hye đăng hình trên Instagram cá nhân hôm 13/9. Ảnh chụp màn hình Instagram 5inhye.

Trước đó, tối 13/9, Oh In Hye đăng ảnh tự chụp lên trang cá nhân kèm ghi chú: "Đã lâu rồi mới có một buổi hẹn hò cuối tuần ở Seoul".

Oh In Hye sinh năm 1984, tốt nghiệp đại học Dongduk ở Seoul, ra mắt với vai trò diễn viên năm 2010. Cô được biết đến qua loạt phim Sin of a family (2010, Tình vụng trộm (2011), A Journey with Korean Masters (2011), Mỹ nam đại chiến (2013), The Plan (2014)... Năm 2011, cô từng gây sốc khi diện bộ váy gần như khoe trọn vòng một trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Busan.

Sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý Redline Entertainment hồi đầu năm, cô chủ yếu sản xuất các video hướng dẫn làm đẹp, trang điểm, ca hát... trên Youtube.

Oh In Hye trên thảm đỏ LHP Busan Oh In Hye (váy đỏ) mặc hở trên thảm đỏ LHP Busan 2011. Video: MBC.

Hiểu Nhân