Diễn viên hài Bắc Hải qua đời

Đồng NaiNghệ sĩ Bắc Hải - cây hài nổi tiếng một thời trong "Gala Cười" - qua đời ở tuổi 55, sau thời gian điều trị bạo bệnh, sáng 13/8.

Chị Hoàng Thị Kim Thoa - vợ diễn viên - cho biết anh mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có xơ gan. Trước đó, anh còn khá tỉnh táo, nhờ vợ đi mua đồ ăn sáng, nhưng khi chị về đến nhà, diễn viên đã qua đời. "Anh không kịp để di nguyện nào", người vợ cho biết.

Nghệ sĩ Bình Tinh xót xa khi hay tin báo từ vợ diễn viên. Do hoàn cảnh gia đình Bắc Hải khó khăn, con còn nhỏ, Bình Tinh dự định cùng một số đồng nghiệp hỗ trợ tổ chức hậu sự.

Diễn viên Bắc Hải (1975-2025). Ảnh: Facebook Bắc Hải

Nhiều năm qua, sức khỏe cây hài xuống dốc vì bệnh tật. Năm 2022, anh nhập viện điều trị ở khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM vì tổn thương gan. Sau đó, diễn viên được chẩn đoán bị xơ gan nặng, teo thận, hở đốt sống lưng.

Theo chị Thoa, từ ngày bị bệnh, anh không đi diễn nên gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Vợ anh từng mưu sinh bằng nghề bán khô cá ở Cần Giờ, sau đó nghỉ bán hàng để chăm sóc chồng suốt một năm qua. Vợ chồng anh cùng con trai - bé Bắc Hiền - sống ở phòng trọ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thời gian qua, anh được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chung tay hỗ trợ. Diễn viên Việt Hương, Huỳnh Tiến Khoa từng kêu gọi nghệ sĩ quyên góp giúp Bắc Hải vượt cơn hoạn nạn, nhận được sự hưởng ứng của Bình Tinh, Don Nguyễn, Kim Đào.

Diễn viên Bắc Hải tên đầy đủ là Vũ Bắc Hải, bắt đầu vào nghề diễn từ thập niên 1990. Ngoại hình cao gầy, gương mặt giàu biểu cảm, anh thường vào các vai kép nhì, kép ba, phụ họa các bạn diễn. Tên tuổi Bắc Hải dần được biết đến khi cộng tác cùng Bảo Chung, Hồng Tơ.

Diễn viên hài Bắc Hải - tiểu phẩm "Thầy bói hết thời" Bắc Hải trong trích đoạn tiểu phẩm "Thầy bói hết thời" (nhóm hài Hồng Tơ). Video: HTV

Năm 2005, tiểu phẩm Thầy bói hết thời - Bắc Hải đóng chung Hồng Tơ trong chương trình Gala Cười - được khán giả yêu thích, góp phần giúp tên tuổi anh phổ biến hơn. Những năm gần đây, sân khấu xuống dốc, anh chủ yếu hoạt động ở miền Tây với một số diễn viên trẻ.

Tam Kỳ