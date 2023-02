Diễn viên gốc Việt khoe phong cách cùng dàn sao ở New York

Bộ váy suit dạ tweed cổ điển được Lana diện khi đến dự show Kate Spade. Ảnh: WWD

Lana Condor sinh năm 1997 ở Cần Thơ, được gia đình người Mỹ nhận nuôi, học múa và diễn xuất tại các trường nổi tiếng. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai dị nhân Jubilee trong X-Men: Apocalypse (2016). Lana vụt sáng thành sao nhờ series To All the Boys I've Loved Before, thu hút đông đảo khán giả trẻ tại Mỹ