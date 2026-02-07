Diễn viên gặp nạn khi đóng thế cảnh rơi trên không

Đài LoanDiễn viên Tô Đức Dương hôn mê, gãy nhiều xương vùng mặt sau khi diễn cảnh rơi từ trên không.

Theo Next Apple, hôm 6/2, qua Công đoàn biểu diễn thành phố Đài Bắc, gia đình diễn viên công bố video tai nạn xảy ra cuối tháng 1, ở trường quay phim Mẹ đậu phụ. Lúc đó, Tô Đức Dương bám trên một tòa nhà đang xây, ngã xuống theo kịch bản. Phía dưới, êkíp bố trí nệm đỡ nhưng diễn viên rơi trượt xuống nền bê tông, đầu đập xuống.

Anh bị trọng thương dẫn đến hôn mê, nằm ở phòng điều trị tích cực 7 ngày, ngoài ra diễn viên gãy xương vùng mặt ở những vị trí phức tạp. Hiện, Tô Đức Dương vẫn được điều trị trong bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh cần nhiều thời gian mới có thể hồi phục.

Diễn viên đóng thế gặp nạn vì cảnh rơi trên không Diễn viên Tô Đức Dương, 37 tuổi, gặp nạn khi đóng thế cảnh hành động. Video chứa cảnh có thể gây khó chịu, độc giả cân nhắc khi xem. Video: Next Apple

Ngày 6/2, Công đoàn Biểu diễn thành phố Đài Bắc cho biết đã hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc ủy thác luật sư, yêu cầu những bên liên quan chịu trách nhiệm bồi thường cũng như trách nhiệm hình sự, dân sự.

Đại diện công đoàn cho biết: "Đây không phải trường hợp cá biệt mà là hệ quả của việc thiếu chỉnh đốn nhiều năm trong lĩnh vực làm phim. Chúng tôi sẽ không cho phép tai nạn chỉ được coi là một lần 'sơ ý'".

Theo đại diện tổ chức, công ty sản xuất thiếu chủ động trong việc giải quyết hậu quả, "so đo từng đồng tiền bồi thường cho nạn nhân" thay vì chân thành xin lỗi Tô Đức Dương.

Tô Đức Dương ngã chệch khỏi các tấm nệm bảo hộ. Ảnh: Next Apple

Tại họp báo tổ chức ở Bệnh viện Đài Bắc, Rena - vợ sắp cưới của Tô Đức Dương - đưa ra ba yêu cầu, thứ nhất, đơn vị sản xuất phim - Formosa TV - công khai xin lỗi nạn nhân; thứ hai là ngành tổ chức biểu diễn cần coi trọng công tác đảm bảo an toàn, bất kể đối với diễn viên chính hay đóng thế; thứ ba, đơn vị sản xuất cần chủ động và tích cực bồi thường cho nạn nhân, chấm dứt "thái độ bị động, lần lữa".

Mẹ đậu phụ do Formosa TV và Wanxing Media sản xuất. Trước cáo buộc của phía gia đình diễn viên, phía đoàn phim cho biết do ý thức được cảnh quay mức độ rủi ro cao, êkíp mời đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ ghi hình. Trước khi quay, đoàn phim thảo luận với chỉ đạo hành động về biện pháp đảm bảo an toàn, theo phương án của chỉ đạo hành động, họ chuẩn bị 4 lớp nệm.

Tới ngày quay, đoàn phim chuẩn bị thêm một lớp nệm, 6 nhân viên của đoàn đứng phía dưới để bảo vệ Tô Đức Dương. Đoàn phim hỏi diễn viên cảm thấy biện pháp bảo vệ đủ chưa, sau khi xem xét, anh đồng ý ghi hình.

Đoàn phim đã mua bảo hiểm cho Tô Đức Dương, theo đại diện đơn vị sản xuất, thời gian qua họ tích cực trao đổi với người thân của diễn viên về phương án bồi thường. "Tuy nhiên, yêu cầu chi trả bảo hiểm cần có các giấy tờ và tài liệu bằng văn bản liên quan trước khi được chấp thuận. Không có chuyện chúng tôi phớt lờ yêu cầu của gia đình", phía đơn vị sản xuất cho biết.

Văn phòng thanh tra lao động ở Đài Bắc đã điều tra sự việc, kết luận đoàn phim không thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn khi quay cảnh từ độ cao hai mét trở lên, cơ quan chức năng đang xem xét mức xử phạt.

Như Anh (theo Next Apple)