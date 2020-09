Diễn viên 'Game of Thrones' qua đời

AnhDiana Rigg - diễn viên đóng Olenna Tyrell của series "Game of Thrones" - qua đời ngày 10/9, thọ 82 tuổi.

Con gái Rigg cho biết bà qua đời bình yên trong giấc ngủ. Minh tinh bị chẩn đoán mắc ung thư hồi tháng 3. Bạn thân cố diễn viên - Lionel Larner - bày tỏ: "Bà có trái tim nhân hậu và là diễn viên tuyệt vời".

Những năm 1960, bà nổi tiếng với vai nữ điệp viên thông minh Emma Peel trong series phim The Avengers. Bà xuất hiện trong 51 tập, được đề cử giải Emmy liên tiếp vào năm 1967 - 1968. Nhưng, diễn viên được fan trẻ biết đến nhiều hơn qua vai "cáo già" Olenna Tyrell, xuất hiện trong năm mùa series đình đám. Thể hiện vai diễn ở tuổi ngoài 70, bà liên tục được đề cử giải Emmy từ năm 2013 đến 2015, và năm 2018.

Ollena Tyrell chết trong 'Game of Thrones' Diana Rigg (xuất hiện từ 1:24s đến hết) trong vai Olenna Tyrell, trích đoạn "Game of Thrones". Video: Youtube Game Of Scenes.

Rigg đóng phim lần đầu vào năm 1957 với The Caucasian Chalk Circle. Các bộ phim khác của bà là A Midsummer Night's Dream (1968), The Great Muppet Caper (1981), Evil Under the Sun (1982).

Nhan sắc của Diana Rigg vào năm 1973. Ảnh: Reg Wilson.

Năm 1969, diễn viên được mến mộ với vai nữ bá tước Teresa di Vicenzo - vợ của James Bond, trong On Her Majesty's Secret Service. Năm 1989, bà đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất BAFTA cho loạt phim ngắn Mother Love của BBC. Vài năm sau đó, bà nhận giải Emmy với vai diễn Mrs. Danvers trong Rebecca (1997). Sau khi gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực phim ảnh, năm 2016 bà xuất hiện trong You, Me and the Apocalypse, sau đó sống kín tiếng.

Bà còn ghi nhiều dấu ấn trên sân khấu. Năm 1971, Diana Rigg ra mắt Broadway với tác phẩm Abelard & Heloise. Thể hiện xuất sắc trong Medea, bà giành giải Tony (Oscar của nhạc kịch) năm 1994 - danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc. Cùng năm đó, Hoàng gia Anh phong tặng bà Huân chương Hiệp sĩ cho những đóng góp cho nền kịch nghệ. Bà học diễn xuất tai Viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia năm 1955. Khi tốt nghiệp năm 1957, bà ra mắt với nhạc kịch The Caucasian Chalk Circle.

Nữ diễn viên Diana Rigg sinh năm 1938. Ảnh: Andrew Crowley.

Diana Rigg sinh ra ở vùng Yorkshire, Anh, nhưng trải qua tuổi thơ ở Ấn Độ. Minh tinh lận đận trong hôn nhân, hai đời chồng, ly dị chồng sau vì bị phản bội.

Quỳnh Quyên (theo Variety)