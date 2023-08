Diễn viên 'Euphoria' qua đời ở tuổi 25

MỹAngus Cloud, diễn viên đóng trùm buôn ma túy Fez O'Neill trong loạt phim "Euphoria", qua đời hôm 31/7 tại Oakland.

Theo Variety, Sở Cảnh sát cứu hỏa Oakland cho biết Cloud được cấp cứu vào khoảng 11h30 nhưng "đã qua đời". Nguyên nhân cái chết đang được điều tra.

Gia đình diễn viên nói trong một tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi phải tạm biệt một con người tuyệt vời. Angus là người đặc biệt theo nhiều hướng. Cha của anh qua đời tuần trước và anh ấy phải đấu tranh dữ dội với sự mất mát này. Niềm an ủi lúc này là Angus đã được đoàn tụ với bố". Theo gia đình, Cloud tự chống chọi với bệnh tâm lý trước khi mất.

Diễn viên Angus Cloud ở tiệc hậu Oscar hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Nhiều thành viên trong êkíp Euphoria bày tỏ lòng tiếc thương diễn viên. Wanna Walton, đóng vai Astray, em trai của Fez, đăng ảnh chụp cả hai lên Instagram để tưởng nhớ bạn diễn.

Nhà sáng tạo Euphoria Sam Levinson nói: "Không có ai giống Angus. Anh ấy quá đặc biệt, quá tài năng và còn quá trẻ để rời bỏ chúng tôi. Giống như nhiều người, tôi cũng phải vật lộn với nghiện ngập và trầm cảm. Tôi hy vọng anh ấy biết mình có ý nghĩa thế nào đối với chúng tôi".

Angus Cloud tên thật là Conor Angus Cloud Hickey, theo học Trường Nghệ thuật Oakland. Anh được khán giả biết đến khi đóng vai Fez trong hai mùa Euphoria, loạt phim từng đoạt giải Emmy. Nghệ sĩ được chọn tham gia series khi đang làm việc tại một nhà hàng ở Brooklyn (New York, Mỹ). Hiện đài HBO chưa có kế hoạch sản xuất phần ba.

Ngoài ra, nghệ sĩ đóng các phim North Hollywood (2021) và The Line (2023). Gần đây, Cloud tham gia một tác phẩm kinh dị cùng Melissa Berrera. Anh đóng chính trong nhiều MV như All Three của Noah Cyrus, Cigarettes của Juice WRLD và Miamiiii của Becky G và Karol G.

Năm ngoái, Cloud được vinh danh tại sự kiện Power of Young Hollywood của tạp chí Variety. Trong bài phát biểu nhận giải, nghệ sĩ nói: "Khi mọi người nói: 'Chắc vai này dễ lắm, bạn không cần diễn, hãy là chính mình', tôi đáp lại: 'Tại sao bạn không làm điều đó?'. Nó không hề đơn giản. Tôi đã mang đến nhiều cảm xúc cho nhân vật".

Euphoria do HBO sản xuất dựa trên series cùng tên. Phim xoay quanh cuộc sống của nữ sinh Rue (Zendaya). Vừa trở về nhà sau khi cai nghiện, cô lập tức lao vào những trận phê pha mới, cho đến khi gặp được Jules Vaughn (Hunter Schafer), một cô gái bí ẩn. Tác phẩm vén màn đời sống tình cảm, tâm lý của những học sinh trung học.

Từ khi ra mắt, series nhận được sự hưởng ứng của giới phê bình, được khen về kỹ thuật quay phim, cốt truyện, màn trình diễn của dàn diễn viên và cách tiếp cận chủ đề 18+. Ở giải Emmy 2022, Zendaya giành giải Nữ chính xuất sắc trong phim truyền hình (từng thắng năm 2021), tác phẩm đoạt giải Biên tập hình ảnh máy quay đơn xuất sắc, Hóa trang xuất sắc (không lắp bộ phận giả).

Trailer phim 'Euphoria' năm 2019 Trailer phim 'Euphoria' năm 2019. Angus Cloud xuất hiện từ giây 0:24 (áo kẻ sọc ngang). Video: HBO

Quế Chi