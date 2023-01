Diễn viên đóng Wednesday Addams qua đời

MỹDiễn viên Lisa Loring - nổi tiếng với vai Wednesday trong series "The Addams Family" - mất ở tuổi 64.

Ngày 31/1, nguồn tin của Guardian xác nhận Loring mất tại bệnh viện hồi cuối tuần sau khi trải qua một cơn đột quỵ. Con cái và người thân quây quần bên diễn viên trong những giây phút cuối. Trên trang cá nhân, nhà văn Laurie Jacobson - bạn thân của Loring - cho biết cơn đột quỵ bắt nguồn từ việc hút thuốc lá nhiều và bệnh cao huyết áp. Nữ diễn viên phải dùng ống thở ba ngày trước khi gia đình quyết định để bà ra đi hôm 28/1.

Lisa Loring trong vai Wednesday. Ảnh: IMDb

Lisa Loring để lại dấu ấn trong văn hóa đại chúng khi là người đầu tiên đóng nhân vật Wednesday của thương hiệu Addams Family. Bà giữ vai từ năm 1964 đến 1966 khi mới năm tuổi. "Diễn xuất của Lisa trong vai bé gái rùng rợn, với phong cách gothic và tóc tết bím cổ điển, đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc xây dựng ngoại hình nhân vật cho đến ngày nay", tờ Guardian nhận xét.

Mới đây, series Wednesday do Jenna Ortega đóng chính gây chú ý, đạt hơn một tỷ giờ xem trên Netflix. Nữ diễn viên cảm ơn Loring vì truyền cảm hứng để cô hóa thân nhân vật.

Lisa Loring tại một sự kiện năm 2015 ở Mỹ. Ảnh: Guardian

Loring sinh ra ở quần đảo Marshall vào năm 1958, sau đó lần lượt chuyển đến Hawaii và sau đó là Los Angeles cùng mẹ. Bà bắt đầu làm người mẫu khi mới ba tuổi và có những vai diễn truyền hình đầu tiên. Sau thành công với thương hiệu Addams Family, bà đóng bộ sitcom The Pruitts of Southampton và một số series truyền hình như The Girl from U.N.C.L.E., As the World Turns...

The Wednesday Dance - Lisa Loring Lisa Loring khoe vũ đạo trong "The Addams Family". Video: IMDb

Sang thập niên 1980, Loring một lần nữa gây chú ý với các vai diễn trong thể loại kinh dị. Bà đóng nhiều dự án như Blood Frenzy, Iced và Savage Harbor. Bên cạnh diễn xuất, Loring làm thêm nghề trang điểm cho đoàn phim.

Bà trải qua bốn cuộc hôn nhân. Trong đó, mối tình ồn ào nhất là chồng thứ ba - diễn viên phim khiêu dâm Jerry Butler. Hai người kết hôn năm 1987 nhưng ly dị năm 1992 vì Butler không đồng ý bỏ nghề để tập trung xây dựng gia đình.

Phương Mai