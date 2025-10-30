Diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền cưới

Hà NộiDiễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền làm lễ ăn hỏi, vu quy sau thời gian yêu kín tiếng, sáng 30/10.

Lễ ăn hỏi của Đình Tú, Ngọc Huyền Đình Tú, Ngọc Huyền trong lễ ăn hỏi. Video: 7799 Wedding Storyteller

Sáng sớm, Đình Tú cùng gia đình xuất phát từ Bắc Ninh đến nhà Ngọc Huyền ở Hà Nội xin dâu. Khoảng 8h, lễ ăn hỏi bắt đầu. Họ mặc áo dài đồng điệu với sắc trắng, be, cô dâu trang điểm nhẹ, tôn lên nhan sắc ngọt ngào.

Không gian tại nhà gái được trang trí tông đỏ nổi bật, gồm nhiều loại hoa như cúc mẫu đơn, lan tường, rum, đồng tiền. Phông nền có hình ảnh đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc - những công trình biểu tượng của Hà Nội. Đơn vị thiết kế lễ cưới cho biết cầu Thê Húc với sắc đỏ rực, vươn ra mặt nước xanh tượng trưng hạnh phúc mới và khởi đầu trọn vẹn. Đền Ngọc Sơn nằm trên bán đảo ở Hồ Gươm, gợi sự bình yên, bền vững.

Trong khi đó, không gian ở nhà trai sử dụng phông nền có hình ảnh nón quai thao, gắn liền văn hóa quan họ, nhằm tôn vinh quê hương chú rể. Một trong số họa tiết trên nón là hoa sen cổ - biểu tượng của sự gắn kết bền chặt, gửi mong muốn cuộc sống vợ chồng viên mãn.

Đình Tú và Ngọc Huyền sẽ tổ chức tiệc cưới ở một khách sạn tại Hà Nội, dự kiến vào ngày 6/11.

Đình Tú - Ngọc Huyền làm lễ vu quy Đình Tú, Ngọc Huyền làm lễ vu quy. Video: 7799 Wedding Storyteller

Giữa tháng 6, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền. Hai diễn viên quen nhau sau lần đóng chung phim Đừng nói khi yêu (2023) nhưng giữ kín chuyện hẹn hò.

Từ khi công khai, cặp sao thoải mái thể hiện tình cảm. Gần đây, hai diễn viên cập nhật nhiều video ghi lại quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Hồi tháng 7, họ chia sẻ bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, mang phong cách tối giản, chú trọng những tương tác tự nhiên. Vài ngày trước lễ cưới, bộ đôi đăng tải loạt ảnh cưới được thực hiện tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ảnh cưới của hai diễn viên tại Đà Lạt.

Đình Tú, 33 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm.

Ngọc Huyền, 28 tuổi, từng là sinh viên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô chạm ngõ truyền hình với vai Jun - người yêu của Bảo (Quang Anh) trong series Những ngày không quên. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều dự án như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Cha tôi người ở lại. Diễn viên được nhận xét có gương mặt trẻ hơn tuổi, thường thể hiện hình tượng dễ thương.

Phương Linh