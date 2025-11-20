Diễn viên Diễm Hương tái xuất ở sự kiện

TP HCMDiễm Hương - ngôi sao thập niên 1990 - tái xuất ở sự kiện, hội ngộ bạn học như diễn viên Thiệu Ánh Dương, Mộng Vân.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết họ tái ngộ trong buổi họp lớp khóa 1, Đại học Điện ảnh TP HCM (nay là trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM), hôm 19/11. Sau gần 30 năm rời màn ảnh, Diễm Hương xúc động khi gặp lại nhiều bạn cũ như Thanh Huyền, Vân Anh, Ngọc Hiệp.

Từ trái qua: diễn viên Diễm Hương, Mộng Vân, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các nghệ sĩ dành thời gian hàn huyên, ôn kỷ niệm giai đoạn đầu vào nghề. Đoàn Minh Tuấn nhớ cuối những năm 1980, tên tuổi Diễm Hương vụt sáng khi đóng phim Phạm Công - Cúc Hoa. Lúc còn là sinh viên, chị nổi tiếng trong trường nhờ sớm thành công với diễn xuất. Lúc đó, nhiếp ảnh gia chơi thân với Diễm Hương, Mộng Vân, từng thực hiện nhiều bộ ảnh lịch cho hai mỹ nhân.

Trong buổi gặp gỡ, Đoàn Minh Tuấn ấn tượng bởi vẻ ngoài Diễm Hương không thay đổi nhiều, nhan sắc dịu dàng, đậm chất Á Đông như xưa. Con cái trưởng thành, học và làm việc ở Mỹ, chị về nước thường xuyên hơn. Cựu diễn viên thấy cuộc sống viên mãn, không có ý định trở lại với điện ảnh vì "biết điểm dừng".

Theo nhiếp ảnh gia, lớp anh có khoảng 18 người. Sau hơn 30 năm, mỗi người sống một nơi, làm khác nghề nên hiếm dịp tụ họp đông đủ. Ngoài Diễm Hương, Thiệu Ánh Dương - từng nổi tiếng với phim truyền hình Những nẻo đường phù sa - cũng rời diễn xuất, công tác ở lĩnh vực ngân hàng. Các nghệ sĩ tiếc khi vắng nhiều gương mặt thân thiết vì Lý Hùng đang đi du lịch ở Singapore, Lê Tuấn Anh vui vầy bên con cháu tại Mỹ.

Diễn viên Thiệu Ánh Dương (giữa) bên Diễm Hương và Thanh Huyền (trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễm Hương, 55 tuổi, vào nghề từ thuở đôi mươi. Chị nhanh chóng gây tiếng vang qua các vai phụ đầu tay trong Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, được nhiều đạo diễn tên tuổi đương thời chú ý. Cặp Lý Hùng - Diễm Hương bắt đầu nổi tiếng Phạm Công - Cúc Hoa do Lưu Bạch Đàn đạo diễn, phát hành năm 1989. Phim chuyển thể từ truyện cùng tên, xoay quanh chuyện tình vượt cõi âm dương của vợ chồng Phạm Công - Cúc Hoa (Lý Hùng và Diễm Hương thủ vai).

Nhan sắc một thời của Diễm Hương. Ảnh: Hoàng Trưởng

Tác phẩm mở ra sự nghiệp điện ảnh cho Diễm Hương với loạt vai chính trong Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám. Những năm 1990, chị còn là mỹ nhân ảnh lịch bên các người đẹp như Việt Trinh, Y Phụng. Năm 1993, Lý Hùng, Diễm Hương tiếp tục đóng chung phim Nước mắt học trò của đạo diễn Lý Sơn. Phim xoay quanh những vui buồn của lứa tuổi học trò và ngã rẽ khác nhau của họ khi rời ghế nhà trường. Sau khi thành công với loạt phim ăn khách, Diễm Hương lập gia đình, sinh con và sang nước ngoài định cư, từ giã nghệ thuật.

Lý Hùng, Diễm Hương trong "Phạm Công - Cúc Hoa" Lý Hùng, Diễm Hương trong trích đoạn "Phạm Công - Cúc Hoa". Video: YouTube Blue Ocean

Mai Nhật