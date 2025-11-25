Diễn viên Đặng Triệu Tôn - 'Vi Tiểu Bảo đời thực'

Diễn viên Hong Kong Đặng Triệu Tôn được khán giả gọi là "Vi Tiểu Bảo" đời thực vì giàu có, hẹn hò cùng lúc ba phụ nữ.

Ngày 24/11, Đặng Triệu Tôn thu hút quan tâm của nhiều khán giả khi xuất hiện tại buổi tiệc của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc), hình ảnh mới của anh vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo.

Diễn viên cho biết dù có ba bạn gái, anh không có ý định sinh con vì thấy không thích hợp nuôi dạy trẻ nhỏ. "Nuôi trẻ lớn không khó, giáo dục con mới là việc gian khó", Đặng Triệu Tôn nói.

Diễn viên Đặng Triệu Tôn, 58 tuổi. Ảnh: HK01

Anh hẹn hò Carmen, Cherry và Nana nhiều năm, ba người phụ nữ chấp nhận mối quan hệ, thi thoảng, họ được trông thấy cùng dạo phố. Triệu Tôn không muốn có thêm bạn gái vì "không phân chia đủ thời gian".

Diễn viên lo chi phí ăn ở, sinh hoạt cho cả ba người. Hiện ba người tình của anh sống trong các căn hộ ở quận Wan Chai, Hong Kong, gần nhà anh. Bốn người không sống chung một nhà, để mỗi người có không gian riêng, tránh va chạm nhiều, gây mâu thuẫn.

Đặng Triệu Tôn tiết lộ hiện không còn đời sống tình dục với ba bạn gái, họ sống với nhau theo thói quen. Anh và Carmen, Cherry bên nhau khoảng 30 năm, ở bên Nana hơn 5 năm.

Đặng Triệu Tôn bên Carmen, Cherry. Ảnh: Eastweek

Anh nhận xét ba bạn gái tính cách tốt, hiền lành, sống hòa thuận. Diễn viên không có ý định kết hôn với ai vì nếu cưới một người, hai người còn lại không vui. Hơn nữa, anh lo sợ hôn nhân không lâu bền. Triệu Tôn nói nhiều người yêu không phải việc tốt, khiến anh bận rộn hơn. "Cuộc sống phiền phức nhiều gấp mấy lần người bình thường. Tôi quen rồi nên không sao song tôi khuyên mọi người đừng bắt chước tôi, sẽ rất nhiều vấn đề", anh nói

Khi được hỏi tại sao phiền phức nhưng lại yêu thêm người mới, anh nói: "Khi bạn có tuổi, bạn sẽ thấy duyên phận đến, cố gắng chạy trốn cũng không thoát được". Anh muốn chung thủy với một người song khó dứt khỏi các mối quan hệ còn lại.

Đặng Triệu Tôn từng cùng bạn gái Nana tham gia một số chương trình giải trí. Ảnh: St Headline

Đặng Triệu Tôn sinh năm 1967, gia nhập làng phim năm 1994. Anh từng đóng nhiều phim của TVB như Túy đả kim chi, Gia đình vui vẻ, Đát Kỷ Trụ Vương, Bạn học cũ, Tây du ký, Liệt hỏa hùng tâm, Phương Thế Ngọc và Càn Long, Đại náo Quảng Xương Long, Đao Mã Đán. 10 năm qua anh ít hoạt động ở làng giải trí, chủ yếu đầu tư.

Theo Mpweekly, Triệu Tôn lớn lên trong gia đình giàu có, thừa hưởng tài sản 460 triệu HKD (59 triệu USD) từ cha mẹ. Truyền thông Hoa ngữ gọi Đặng Triệu Tôn là "Vi Tiểu Bảo đời thực", phỏng theo nhân vật nhiều vợ trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Ở truyện, Vi Tiểu Bảo tính cách gian xảo, giỏi qua mặt người khác, kiểm soát được các bà vợ.

Trên mạng xã hội, các diễn đàn, Đặng Triệu Tôn nhận nhiều bình luận chỉ trích vì mối quan hệ tình cảm, anh không bận tâm những điều này. Diễn viên từng nói: "Tôi tiêu pha không nhiều, chủ yếu lo chi tiêu cho những người cạnh tôi. Tôi làm gì cũng không cần giải thích với người ngoài. Tôi thường bị hiểu lầm nhưng chẳng sao, tính cách tôi là thế".

