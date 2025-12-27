Diễn viên 'Cỗ máy thời gian' sống chật vật, cô đơn

Diễn viên Hong Kong Hoàng Văn Tiêu thừa nhận không giữ được bạn gái vì kinh tế chật vật.

Nghệ sĩ 63 tuổi nhận quan tâm của khán giả khi một fan đăng hình ông tại chợ cá. Theo HK01, Hoàng Văn Tiêu làm vài công việc mưu sinh, trong đó có chở cá thuê cho một tiệm thủy hải sản. Mỗi sáng, ông nhận cá ở chợ đầu mối, chở tới sạp hàng của người bạn. Hoàng Văn Tiêu còn làm nhân viên kinh doanh, phụ trách liên hệ với những người mới mua nhà để chào bán các hóa chất lau rửa, khử mùi, vệ sinh nhà cửa.

Diễn viên Hoàng Văn Tiêu thu gom hải sản chở tới sạp hàng trong khu dân cư. Ảnh: On

Diễn viên cho biết dù làm các công việc khác nhau, ông luôn mong có cơ hội đóng phim. Những năm qua, khi có vai phụ ở các phim điện ảnh, truyền hình, Hoàng Văn Tiêu đều theo đoàn phim, sau đó mới trở lại công việc chở hàng, nhân viên kinh doanh. Ông sắp ra mắt Cỗ máy thời gian bản điện ảnh, do công ty của Cổ Thiên Lạc sản xuất, Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong và Tuyên Huyên đóng chính.

Hoàng Văn Tiêu (trái) và Cổ Thiên Lạc trong "Cỗ máy thời gian" bản điện ảnh, dự kiến ra rạp từ ngày 31/12. Ảnh: HK01

Do ít việc ở làng giải trí, thù lao của Hoàng Văn Tiêu thấp. "Tôi không đủ việc, thật sự là nỗi tủi đối với một diễn viên. Thù lao đóng phim không đủ trang trải chi phí cơ bản trong cuộc sống. Mẹ mong tôi mua được căn nhà để ổn định nhưng nói thực lòng, với thu nhập ở nhà đài, rất khó mua được nhà", diễn viên cho biết.

Mẹ của Hoàng Văn Tiêu đã qua đời, ông nuối tiếc vì chưa hoàn thành tâm nguyện của bà là yên bề gia thất. Nghệ sĩ từng hẹn hò một phụ nữ kém ông nhiều tuổi song bạn gái bỏ ông để đến với người khác. Hoàng Văn Tiêu thừa nhận không giữ được người yêu cũ một phần vì chật vật kinh tế. Ngoài ra, ông cũng không được lòng người thân của cô gái.

Tài tử Hoàng Văn Tiêu. Ảnh: Mp Weekly

Diễn viên vẫn nhớ bạn gái cũ, dù biết hai người không có hy vọng tái hợp. Ông mong thời gian qua đi, nỗi nhớ sẽ phai nhạt. Hoàng Văn Tiêu tự an ủi bản thân: "Thực ra sống một mình cũng được, không phải báo với ai mình làm gì, chẳng hạn đi ăn với bạn về muộn, tôi không cần trình bày với ai".

Ông sinh năm 1962, là diễn viên phụ quen thuộc màn ảnh Hong Kong, góp mặt ở hàng trăm tác phẩm của TVB như Cuộc sống công bằng, Đại thời đại, Nguyên Chấn Hiệp, Thủy Hử anh hùng truyện, Hồ sơ công lý, Anh hùng xạ điêu 1994, Tiểu Lý phi đao, Sư tử Hà Đông, Tây du ký 1996, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thiên Long Bát Bộ 1997, Lộc Đỉnh Ký 1998, Cung tâm kế, Sứ đồ hành giả 2. Diễn viên hết hạn hợp đồng với TVB năm 2012, từ đó ít vai diễn.

Một trong tác phẩm lưu dấu ấn của Hoàng Văn Tiêu là Cỗ máy thời gian 2001, ông đóng Đằng Dực, huynh đệ kết nghĩa của nam chính Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc đóng).

Như Anh (theo Mp Weekly, HK01)