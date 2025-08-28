Diễn viên 'Câu chuyện cảnh sát' qua đời vì suy thận

Tài tử Hong Kong Đoàn Vĩ Luân, đóng "Câu chuyện cảnh sát" cùng Thành Long, mất ở tuổi 67 vì bệnh suy thận.

Theo St Headline, Đoàn Vĩ Luân qua đời sáng 27/8, sau thời gian điều trị ở bệnh viện. Tài tử Lư Huệ Quang - bạn thân của Đoàn Vĩ Luân - cho biết ông chống chọi bệnh tật nhiều năm, từng bị đột quỵ. Lư Huệ Quang hiện cùng người thân của Đoàn Vĩ Luân lo liệu tang lễ.

Diễn viên Đoàn Vĩ Luân. Ảnh: Zaobao

Diễn viên hành động Tiền Tiểu Hào nói những năm gần đây sức khỏe ông Đoàn Vĩ Luân không tốt. Trong ấn tượng của Tiểu Hào, đàn anh tốt bụng, chu đáo với người khác. Tiền Tiểu Hào xót xa vì "mỗi năm lại vài người bạn rời xa".

Đoàn Vĩ Luân sinh năm 1958, gia nhập làng phim năm 1970, diễn vai phụ trong các tác phẩm Thành Long đóng chính như Câu chuyện cảnh sát 3, Câu chuyện cảnh sát 4. Ông còn từng ký hợp đồng với các đài truyền hình ATV, TVB, diễn nhiều vai phụ. Một số phim nổi tiếng khác ông từng tham gia gồm Trường học bá vương, Bịp vương 2000, Hình cảnh quốc tế, Tổ trọng án, Đội xung phong.

Đoàn Vĩ Luân (trái) và Lư Huệ Quang (bên phải, ảnh trái) là hai trợ thủ luôn theo sát Thành Long. Ảnh: Mingpao

Trong làng giải trí Hong Kong, Đoàn Vĩ Luân còn nổi tiếng với vai trò trợ lý của sao hành động Thành Long, từ cuối thập niên 1980 tới năm 2003. Cùng Lư Huệ Quang, Đoàn Vĩ Luân không rời Thành Long nửa bước. Theo HK01, năm 1989, Thành Long hôn mê, gặp nạn khi say rượu, Đoàn Vĩ Luân kịp thời cứu tài tử.

Sau khi rời Thành Gia Ban (êkíp làm phim hành động của Thành Long), ông Đoàn Vĩ Luân kinh doanh xe hơi, đầu tư sản xuất phim. Những năm cuối đời, ông không xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Như Anh (theo St Headline)