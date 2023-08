Diễn viên 'Breaking Bad' qua đời

MỹMark Margolis, vai trùm ma túy Hector Salamanca trong loạt phim "Breaking Bad", qua đời ở tuổi 83.

Theo Hollywood Reporter, Mark Margolis qua đời tại bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York sau thời gian ngắn lâm bệnh, hôm 3/8. Vợ ông, Jacqueline, và con trai Morgan túc trực bên giường bệnh.

Tạo hình nhân vật Hector Salamanca của Mark Margolis trong phim "Breaking Bad". Ảnh: AMC

Nhiều sao của loạt phim chia buồn cùng gia đình diễn viên. Giancarlo Esposito (vai Gus Fring) viết trên Facebook cá nhân: "Mark Margolis đã khiến tôi cười ra nước mắt. Anh luôn chân thành và trung thực".

Tài tử Bryan Cranston (vai Walter White) nói: "Margolis là một diễn viên giỏi và đáng yêu. Trên phim trường anh luôn vui vẻ và gần gũi, nhưng khi đóng Breaking Bad và Your Honor lại thấy đáng sợ. Margolis luôn có nhiều năng lượng, thích chia sẻ những câu chuyện cười. Tôi rất nhớ anh ấy".

Breaking Bad là loạt phim truyền hình gồm năm mùa của đài AMC, Vince Gilligan chế tác kiêm sản xuất, kéo dài từ năm 2008 đến 2013, sau đó được chiếu trên Netflix. Tác phẩm được trang Metacritic cho số điểm 99/100 (mùa 5), nhận hàng loạt đề cử, thắng 16 giải Emmy và hai giải Quả Cầu Vàng.

Margolis thủ vai Hector Salamanca, trùm ma túy về hưu, đầy phẫn uất. Ông xuất hiện lần đầu trong tập hai mùa hai của tác phẩm, khi nhân vật của ông bị liệt, chỉ có thể giao tiếp bằng nét mặt và chiếc chuông bằng đồng được gắn vào xe lăn.

Trong những tập cuối của mùa bốn, phát sóng vào tháng 10/2011, Salamanca thực hiện nhiệm vụ cảm tử để trả thù trùm ma túy Gus Fring (Giancarlo Esposito). Sau đó, tài tử nhận đề cử giải Emmy 2012 cho Nam diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập.

Từ năm 2016, Margolis góp mặt trong phần tiền truyện với phần thứ hai phần tiền truyện của Breaking Bad - Better Call Saul - trong vai Salamanca khi còn trẻ, trước khi phải ngồi xe lăn. Tác phẩm kể về quá khứ của tên luật sư biến chất, chuyên biện hộ cho tội phạm - Saul Goodman (Bob Odenkirk thủ vai). Phim lấy mốc sáu năm trước khi Saul trở thành luật sư cho Walter White.

Theo Guardian, Hector là một trong những vai phụ được khán giả yêu thích nhất loạt phim. Trong một cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, diễn viên cho biết: "Có người hỏi làm thế nào tôi có thể đóng vai một gã kinh khủng như vậy, tôi hỏi người ấy đã nói chuyện với bạn bè của tôi chưa. Họ sẽ nói cho bạn, tôi đã chật vật với vai diễn này từ lúc đầu".

Margolis lấy cảm hứng từ câu chuyện của mẹ vợ Shirley để nhập vai Hector. Bà Shirley ở viện dưỡng lão trong nhiều năm trước khi bị đột quỵ. Hai vợ chồng diễn viên thường đến Florida thăm mẹ, nhưng bà không thể nói được. "Bà rất phấn khích khi chúng tôi bước vào phòng, phía bên trái miệng của bà luôn làm những động tác vặn vẹo, môi sẽ chu ra, gần giống đang nhai thuốc lá". Tài tử bắt chước bà Shirley, nói vai diễn này là sự tri ân và tôn kính đối với bà.

Mark Margolis 'Breaking Bad' Mark Margolis trong một phân đoạn tập ba mùa hai "Breaking Bad". Diễn viên xuất hiện từ giây thứ 0:02, ngồi xe lăn. Video: AMC

Ông từng tham gia hai phim của đạo diễn Darren Aronofsky, Pi (1998) và Requiem for a Dream (2000). Trong cuộc phỏng vấn năm 2012 với The Hollywood Reporter, khi được hỏi vì sao Aronofsky chọn ông cho hai tác phẩm liên tiếp, Margolis nói: "Cậu ấy nghĩ mình có nghĩa vụ đó. Tôi bắt đầu với phim đầu tay của Aronofsky với thù lao 60.000 USD, khi cậu ấy còn chưa được biết đến. Tôi kiên trì đòi trong ba tháng khi cậu ấy liên tục nói dối tôi về việc khi nào sẽ nhận được tiền". Diễn viên dọa gọi cho mẹ Darren, người làm phục vụ trên phim trường. Sau đó đạo diễn mới chịu trả tiền cho Margolis.

Mark Margolis sinh năm 1939 tại Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ). Sau khi chuyển đến New York, ông theo học giáo viên diễn xuất người Mỹ Stella Adler, sau đó trở thành trợ lý riêng của Adler. "Lần đầu gặp cô ấy, tôi nghĩ: 'Nếu Chúa là phụ nữ, thì đây chính là ngài'. Cô ấy vĩ đại hơn mọi điều cuộc đời. Mọi thứ mà tôi biết về diễn xuất đều đến từ Stella", tài tử nói trong talkshow Inside the Gilliverse năm 2020.

Để đổi lấy các lớp học diễn xuất, Margolis làm trợ lý riêng cho Adler trong gần ba năm, đón taxi, mang đồ đạc của cô ấy về căn hộ đối diện Viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York) và trông coi áo khoác cho khách khi diễn viên tổ chức bữa tiệc.

Sau đó Margolis học với Lee Strasberg, đối trọng với Alder, trong khoảng một năm. Ông quyết định ngưng diễn xuất, gặp khó khăn khi kiếm sống, từng quản lý một quán cà phê trên phố MacDougal ở Greenwich Village, New York.

Trong suốt 5 thập niên, ông tham gia hơn 60 bộ phim, nổi bật trong Scarface (1983), Ace Ventura: Pet Detective (1994) và Oz (1998-2003). Năm 1976, diễn viên xuất hiện trong The Opening of Misty Beethoven, sau đó có những vai nhỏ trong Going in Style (1979), Dressed to Kill (1980), Arthur (1981) và Scarface (1983) của đạo diễn Brian De Palma.

"Tôi chỉ là một diễn viên chuyên nghiệp, sống lâu năm với nghề. Sáu tháng sau Scarface, tôi nhận một công việc với một người bạn phát triển bất động sản trong vài tháng, kiếm đủ tiền để sống", ông nói. Năm 1985-1989, Margolis có vai diễn thường xuyên trong series The Equalizer.

Mark Margolis (phải) và Aaron Paul (vai Jesse Pinkman trong phim "Breaking Bad") ở tiệc hậu Emmy của đài ACM, tháng 10/2012. Ảnh: AMC

Trước khi qua đời, diễn viên sống cùng vợ và con trai ở Tribeca (New York). Trong một tuyên bố, gia đình nói khách viếng đám tang có thể quyên góp cho Quỹ Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường ở tuổi vị thành niên, thay cho hoa chia buồn.

Trong cuộc phỏng vấn với The Observer, Margolis nói những người hâm mộ ông gặp trên phố đều nghĩ ông là người giàu có, "nghĩ rằng ai đóng phim đều nhiều tiền như Angelina Jolie". "Họ không hề biết rằng tôi phải vật lộn với nhiều khó khăn trong cuộc đời mình", diễn viên nói.

