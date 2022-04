Diễn viên 'Breaking Bad' được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng

MỹBob Odenkirk nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng cùng ngày khởi chiếu mùa cuối "Better Call Saul", sáng 18/4 (giờ địa phương).

Diễn viên 59 tuổi là nghệ sĩ thứ 2.720 có sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và là người thứ hai của loạt phim Breaking Bad, sau Bryan Cranston. Tài tử phát biểu ở sự kiện: "Khi tôi tới đây lần đầu vào năm 1987, tôi dạo quanh Đại lộ Danh vọng, giả vờ khinh bỉ tột độ mọi thứ ở Hollywood. Tôi bước trên phố, giương mũi lên trời, chế giễu mọi biểu tượng của Hollywood, sự nổi tiếng, các ngôi sao. Mọi thứ về nó quá to lớn, xa vời và đáng sợ với tôi... Ngày nay tôi vẫn vậy. Vẫn giả vờ coi thường mọi thứ. Nhưng trong thâm tâm, tôi yêu Hollywood".

Bob (trái) cùng vợ - nhà sản xuất phim Naomi Odenkirk - và chú chó của họ, tạo dáng với ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: AFP

Ana Martinez, nhà sản xuất của Đại lộ Danh vọng Hollywood, nói: "Bob Odenkirk đóng chính trong một phim truyền hình nổi tiếng làm nên lịch sử ngành giải trí. Người hâm mộ sẽ rất vui khi biết ngôi sao của Bob được đặt cạnh ngôi sao của bạn diễn Bryan Cranston trong Breaking Bad".

Bob Odenkirk sinh ngày 22/10/1962 ở Berwyn, Illinois. Anh tốt nghiệp trung học khi mới 16 tuổi. Khi lên đại học, Bob nhận thấy khả năng viết lách và diễn hài của bản thân.

Từ cuối những năm 1980 đến 1990, Bob viết kịch bản cho chương trình truyền hình Saturday Night Live và The Ben Stiller Show. Anh giành giải Emmy "Biên kịch xuất sắc" cho chương trình tạp kỹ năm 1989 và 1993. Vở Motivational Speaker được Odenkirk viết cho bạn - diễn viên Chris Farley - công diễn ở nhà hát The Second City được tạp chí Rolling Stone bình chọn là hoạt kịch (kịch vui ngắn gọn) của Saturday Night Live hay nhất mọi thời. Odenkirk đồng sáng tạo với David Cross chương trình Mr. Show with Bob and David (1995-1998), phát sóng trên HBO. Show đánh dấu tình bạn giữa Bob và David, kéo dài gần ba thập niên.

Suốt sự nghiệp, Bob có gần 120 vai diễn lớn nhỏ. Các phim truyền hình anh tham gia gồm: Everybody Loves Raymond, Dr. Katz, Professional Therapist, NewsRadio, Just Shoot Me!, Joey, Curb Your Enthusiasm, Arrested Development, Entourage, Weeds, How I Met Your Mother... Ở mảng điện ảnh, Bob Odenkirk khẳng định khả năng diễn xuất trong các phim tranh giải Oscar như Nebraska, The Post, The Incredibles 2 và Little Women.

Năm 2015, anh đóng chính phim truyền hình nổi tiếng Breaking Bad và ngoại truyện Better Call Saul của đài AMC. Hai tác phẩm mang về cho Bob hai giải Critics Choice TV Award và nhiều đề cử Emmy, Quả Cầu Vàng, đề cử của Hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ cho "Nam diễn viên chính kịch xuất sắc".

Trong Better Call Saul, Odenkirk thủ vai Saul Goodman - luật sư biến chất, chuyên biện hộ cho tội phạm. Loạt phim lấy mốc sáu năm trước khi Saul trở thành luật sư cho Walter White, lúc đó anh dùng tên thật là Jimmy McGill. Bob thoát khỏi cái bóng của Bryan Cranston trong loạt phim gốc, thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt, cho nhân vật tự do thể hiện tính cách trong series truyền hình xoay quanh Saul Goodman.

Phim được khán giả và giới phê bình đánh giá cao vì giữ nguyên giá trị của một TV series độc lập, dù được kế thừa từ Breaking Bad ăn khách, theo Telegraph. Tác phẩm 39 lần được đề cử giải Emmy. Tháng 7 năm ngoái, Bob đột quỵ khi đang ghi hình mùa cuối của ngoại truyện ở New Mexico, hồi phục sau đó vài ngày.

Dàn sao của loạt phim "Betterl Call Saul" từ trái qua: Jonathan Banks, nhà sáng tạo Vince Gilligan, Steven Ogg, Giancarlo Esposito, Bob Odenkirk, Patrick Fabian, Rhea Seehorn, nhà sáng tạo Peter Gould và Michael Mando trong buổi lễ vinh danh Odenkirk, ngày 18/4. Ảnh: AP

Phim gần nhất Bob tham gia là Nobody (2019), anh thủ vai chính Hutch Mansell. Nhân vật người chồng, người cha mẫu mực của gia đình có quá khứ đen tối được "đo ni đóng giày" cho nam diễn viên. Phong cách hành động chân thực và máu me của Nobody kế thừa từ John Wick, có nhiều điểm tương đồng loạt phim về sát nhân nổi tiếng. Bộ phim mang màu sắc bạo lực đòi hỏi nam diễn viên phải tự thực hiện các cảnh đánh đấm nhằm tăng tính chân thực. Anh nỗ lực tập luyện, học hầu hết kỹ năng võ thuật để vào vai.

Ngày 6/4, đài AMC thông báo họ đang "nhanh chóng phát triển một loạt phim mới với sự tham gia của Odenkirk trong năm 2023" có tựa đề Straight Man, dựa trên tiểu thuyết của Richard Russo. Nhà đài sở hữu thương hiệu Breaking Bad mô tả Straight Man là "một câu chuyện về khủng hoảng cuộc sống, lấy bối cảnh tại Đại học Railton, được kể ở ngôi thứ nhất bởi William Henry Devereaux Jr. (Bob Odenkirk), trưởng khoa tiếng Anh của một đại học nghèo nàn ở Pennsylvania có nguy cơ đóng cửa".

Ngoài gia tài phim ảnh, Bob hăng hái tham gia các dự án cộng đồng. Anh công khai ủng hộ Food on Foot, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ người dân có thu nhập thấp ở Los Angeles với những bữa ăn dinh dưỡng, quần áo, hỗ trợ cải thiện cuộc sống thông qua đào tạo kỹ năng sống, việc làm toàn thời gian và nhà ở lâu dài. Anh cũng thường xuyên đến thăm các buổi thiện nguyện của cộng đồng người vô gia cư.

Năm nay, Odenkirk phát hành cuốn hồi ký Comedy Comedy Comedy Drama, đứng thứ hai trong danh sách best-seller của New York Times trong tuần đầu ra mắt.

Đại lộ Danh vọng Hollywood (Hollywood Walk of Fame) là một lề đường chạy dọc đại lộ Hollywood và phố Vine, Los Angeles, bang California, Mỹ. Nơi đây gắn hơn 2.000 ngôi sao năm cánh có tên các nhân vật nổi tiếng được phòng thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp trong ngành công nghiệp giải trí.

