Diễn viên 'Baby Driver' qua đời ở tuổi 16

MỹHudson Meek - diễn viên trong phim "Baby Driver" - qua đời sau tai nạn xe ở bang Alabama.

Theo Variety hôm 25/12, tai nạn xảy ra tại Vestavia Hills, Alabama sáu ngày trước. Phó giám định viên sở cảnh sát thành phố Vestavia Hills - Bill Yates - cho biết Hudson Meek bị chấn thương mạnh do ngã xuống đường khi đang tham gia giao thông. Anh lập tức được đưa vào bệnh viện, qua đời ngày 21/12. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Diễn viên Hudson Meek. Ảnh: IMDb

Đại diện gia đình viết trên trang cá nhân của diễn viên: "Trái tim chúng tôi tan vỡ khi phải nói rằng Hudson Meek đã trở về với Chúa. Cuộc sống 16 năm trên thế gian quá ngắn ngủi, nhưng anh đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người".

Buổi tưởng niệm sẽ diễn ra vào ngày 28/12. Gia đình diễn viên không nhận hoa chia buồn, thay vào đó thành lập quỹ học bổng tưởng nhớ Hudson Meek tại trường trung học Vestavia Hills.

Tạo hình của Hudson Meek trong phim "Baby Driver" năm 2017. Ảnh: TriStar Pictures

Hudson Meek sinh ngày 8/5/2018, bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp vào năm 2014 khi đóng chính trong phim truyền hình The Santa Con, có sự tham gia của Melissa Joan Hart và Jaleel White. Năm 2017, anh gây chú ý khi tham gia phim hành động Baby Driver, do Edgar Wright đạo diễn. Meek thủ vai nhân vật chính Baby lúc nhỏ - "quái xế" đam mê âm nhạc, chuyên hỗ trợ tội phạm trong các vụ cướp. Anh còn xuất hiện trong các tác phẩm như MacGyver, The School Duet, Genius, Momma Jenny & the Brooks Boys, Providence, 90 Minutes.

Baby Driver - Quái xế Baby Trailer "Baby Driver". Video: Sony Pictures

Ngoài diễn xuất, Meek đam mê bóng đá, bóng rổ, lặn biển, trượt tuyết. Anh có một em trai tên Tucker, cũng tham gia diễn xuất.

Quế Chi (theo Variety)