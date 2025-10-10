Diễn viên Anh Tài, Vũ Ngọc Ánh đón con trai

Diễn viên Anh Tài thông báo vợ anh - Vũ Ngọc Ánh - sinh con trai nặng hơn 3kg bằng phương pháp mổ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), ngày 10/10.

Ngay khi con thứ hai chào đời, Vũ Ngọc Ánh và bé được da kề da trong hai tiếng. Cô cho biết hạnh phúc khi chồng luôn bên cạnh chăm sóc, gia đình đôi bên ủng hộ. "Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định, dự kiến xuất viện vài ngày tới", Anh Tài nói với VnExpress. Cặp sao đặt tên con là Mario.

Vợ chồng Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh bên con đầu lòng. Ảnh: NVCC

Suốt thai kỳ, Vũ Ngọc Ánh thường đăng khoảnh khắc vui nhộn bên chồng và con gái đầu lòng Bảo Bối trên trang cá nhân. Cô nói mọi người hồi hộp xen lẫn thích thú khi chứng kiến em bé có lúc ngoan, khi nghịch ngợm, liên tục đạp bụng mẹ.

Trước ngày dự sinh, cả nhà rủ nhau vẽ mặt cười lên bụng Vũ Ngọc Ánh, sau đó chia sẻ trên Facebook. Hình ảnh nhận "bão" like cùng nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, khán giả.

Anh Tài và con gái Bảo Bối vẽ mặt cười lên bụng bầu của vợ. Ảnh: NVCC

Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài tổ chức hôn lễ đầu 2019, sau ba năm hẹn hò. Cuối năm đó, họ đón con gái đầu lòng - bé Bảo Bối - tại Mỹ. Anh Tài giỏi nấu nướng, thích chuẩn bị những bữa ăn cầu kỳ và ngon miệng cho vợ. Giai đoạn giãn cách vì dịch, anh tự tay làm nhiều đồ chơi thủ công cho con gái cưng. Dù cả hai bận đóng phim, vợ chồng diễn viên thu xếp thời gian đưa bé Bảo Bối đi chơi nhiều nơi.

Khác với lần đầu, khi có ý định sinh con thứ hai, cặp sao quyết định gắn bó với bệnh viện AIH để vừa thuận lợi công việc, chăm sóc gia đình, vừa an tâm trải nghiệm dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nước.

Anh Tài cho biết trước đó họ tìm hiểu kỹ, đánh giá cao bệnh viện AIH vì nơi đây đạt JCI - chứng nhận về an toàn và chất lượng bệnh viện toàn cầu. Trong đó, khoa Phụ sản được xem là mũi nhọn, quy tụ đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, thân thiện.

Vũ Ngọc Ánh, Anh Tài chọn thăm khám tại bệnh viện AIH từ những ngày đầu thai kỳ. Ảnh: NVCC

Hồi tháng 9, bệnh viện AIH được Bộ Y tế công nhận là "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" (Baby-Friendly Hospital Initiative - BFHI). Đơn vị đầu tư cơ sở vật chất rất khang trang theo tiêu chuẩn 5 sao. Suốt giai đoạn nằm viện, sản phụ và bé được thăm khám, hỗ trợ 24/24.

Trước Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài, nhiều sao Việt ví "đi sinh như như nghỉ dưỡng" tại bệnh viện AIH, trong đó có vợ chồng Ngô Thanh Vân, Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như hay gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm...

Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam. Họ có nhiều điểm chung, cùng tuổi (38 tuổi), nhóm máu và đều thần tượng Châu Tinh Trì. Cặp sao vài lần đóng chung phim, trong đó có Nơi ngọn gió dừng chân, sitcom Văn phòng đại chiến.

Vũ Ngọc Ánh được chú ý với vai phản diện Lam trong Gạo nếp gạo tẻ ăn khách. Trước đó cô vào các vai hiền lành, chịu thương chịu khó, từng đóng Kính vạn hoa, Mùi đời, Sự thật và lẽ phải... Anh Tài được khán giả biết đến qua nhiều phim như Trở về, Chàng khờ mất vợ, Quý cô tuổi Dần...

Đông Vệ