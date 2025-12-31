Diễn viên Ahn Sung Ki nguy kịch

Ông Ahn Sung Ki, diễn viên gạo cội màn ảnh Hàn, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim.

Trên Joongang, đại diện công ty quản lý nghệ sĩ cho biết ông bị nghẹn thức ăn tại nhà riêng hôm 30/12, ngã quỵ. Hiện tình trạng của ông "không mấy lạc quan", được điều trị ở phòng chăm sóc tích cực.

5 năm qua, sức khỏe của diễn viên suy giảm. Năm 2022, ông tiết lộ mắc bệnh ung thư máu, ngừng công việc để hóa trị. Có giai đoạn tình trạng của nghệ sĩ khá hơn, ông tham gia sự kiện, đội tóc giả che đầu. Người quản lý cho biết ông Ahn Sung Ki quyết tâm chữa bệnh để có thể gặp lại khán giả qua tác phẩm mới.

Diễn viên Ahn Sung Ki tại sự kiện năm 2023. Ảnh: News1

Ông Ahn Sung Ki sinh năm 1952 ở Seoul, tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ Hankuk. Năm 8 tuổi, ông xuất hiện trong phim The Housemaid (1960) của đạo diễn Kim Ki Young. Trong hơn 60 năm làm nghề, tài tử góp mặt trong hơn 130 tác phẩm, cả truyền hình lẫn điện ảnh. Diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả châu Á qua các phim Nấc thang lên thiên đường, Two Cops, Canh bạc nghiệt ngã, Radio Star, Hansan: Rising Dragon.

Ahn Sung Ki trong phim 'In the Name of the Son' Tài tử Ahn Sung Ki đóng chính ở phim "In the Name of the Son" (2021). Video: Youtube/Chungmuro Record

Nghệ sĩ nhận nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải danh giá như Rồng Xanh, Baeksang, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa. Ông Ahn Sung Ki từng là Phó chủ tịch và Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc, được truyền thông và khán giả gọi là "diễn viên quốc dân". Nghệ sĩ kết hôn với nhà điêu khắc Oh So Yeong năm 1985, có hai con trai.

Như Anh (theo Joongang)