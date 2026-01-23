Diễn viên 9x lội ruộng bắt cá trong phim truyền hình Tết

PT Ngọc Diệp - nữ diễn viên từng tham gia "Làm giàu với ma", "Bịt mắt bắt nai" có vai chính đầu tay trong phim truyền hình lên sóng dịp Tết này.

Phim Tết này em nổi tiếng do đạo diễn Thái Hoàng, biên kịch Phan Ngọc Liên sản xuất, dự kiến phát sóng trên kênh VTV9 dịp Tết Bính Ngọ. Phim lấy bối cảnh miền Tây với nữ chính tên Mận (PT Ngọc Diệp thủ vai) khát khao trở thành người nổi tiếng. Từ ước mơ này, nhiều rắc rối, hiểu lầm hài hước xảy ra trong gia đình và cuộc sống.

Đây là lần đầu tiên PT Ngọc Diệp đảm nhận vai nữ chính trong một phim truyền hình. Cô cho biết, nhân vật Mận là cô gái miền Tây mạnh mẽ, xông xáo, chuyện gì trong xóm cũng muốn tham gia. Điều này mang đến cho Diệp cơ hội "lăn xả" trên phim trường, từ nhảy sông cứu người, đánh đấm, nhậu nhẹt, lội ruộng bắt cá. "Tôi hay đùa với ê-kíp rằng Mận giống tổ trưởng tổ dân phố", nữ diễn viên nói vui.

Nữ diễn viên PT Ngọc Diệp. Ảnh: NVCC

Đóng vai chính trong Tết này em nổi tiếng cũng giúp Ngọc Diệp lần đầu có những trải nghiệm quay phim dưới bùn hay bị muỗi cắn chi chít chân tay. Nữ diễn viên nói, quá trình quay phim nhiều vất vả nhưng đây là cơ hội giúp cô trưởng thành.

Trước khi bước chân vào con đường diễn xuất, Ngọc Diệp từng mơ làm hướng dẫn viên du lịch. Cô được giáo viên chủ nhiệm gợi ý thử sức với nghệ thuật vì thấy Diệp thường xuyên tham gia văn nghệ, có sự đam mê và linh hoạt trong diễn xuất. Nữ diễn viên thi đỗ khoa Diễn viên - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, sau đó tốt nghiệp loại giỏi.

PT Ngọc Diệp cùng Gin Tuấn Kiệt trong bộ phim "Sui gia hay xui gia". Ảnh: NVCC

Ở tuổi 26, Ngọc Diệp đã thử sức với nhiều vai diễn nhỏ. Với mảng truyền hình, cô góp mặt trong nhiều dự án như Sui gia hay xui gia, Gia vị tình thâm, Trò chơi bóng tối, Những đứa con khác họ, Xin chào ngày mai, Tôi là Diệp Chi Mai...

Với điện ảnh, Ngọc Diệp mới đảm nhận những vai phụ trong các dự án như Làm giàu với ma, Bịt mắt bắt nai, Madames Thanh Sắc (dự kiến ra mắt tháng 6). Theo nữ diễn viên, mỗi vai diễn giúp cô tích lũy kiến thức, kinh nghiệm diễn xuất.

PT Ngọc Diệp (thứ hai từ trái qua) cùng dàn diễn viên phim điện ảnh "Làm giàu với ma". Ảnh: NVCC

Ngoài nghề diễn viên, Ngọc Diệp còn làm nhân viên văn phòng để đảm bảo cuộc sống, nuôi đam mê diễn. "Theo nghề diễn viên tốn nhiều chi phí. Tôi cần một điểm tựa ổn định để đi đường dài", nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên cho biết sẽ chăm chỉ casting, đầu tư hình ảnh chỉn chu hơn để tìm cơ hội nhận các vai diễn mới. Cô tự nhận mình hợp với những vai mang năng lượng tích cực, trong trẻo nhưng mong muốn có thể thử sức với những vai phản diện, có sức nặng tâm lý.

Yên Chi