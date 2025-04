Diễn từ Nobel của Han Kang bán được 10.000 bản ngày đầu

Hàn Quốc10.000 quyển "Ánh sáng và sợi chỉ" - diễn từ của nhà văn Han Kang khi nhận Nobel Văn học - được mua trong ngày đầu bán trực tuyến.

Theo Guardian, Ánh sáng và Sợi chỉ (Light and Thread) là quyển đầu tiên của nhà văn Han Kang xuất bản sau khi nhận giải Nobel hồi tháng 10/2024. Tên sách được đặt tên theo tên bài phát biểu của bà tại Viện Hàn lâm Thụy Điển vào tháng 12 cùng năm. Tác phẩm do nhà xuất bản Moonji Publishing phát hành tại nhà sách Độc giả có thể đặt trước qua ba kênh bán lẻ trực tuyến Kyobo Book Centre, Yes24 và Aladin.

Trò chuyện với Korea JoongAng Daily hôm 25/4, đại diện các nhà sách và đơn vị sản xuất cho biết lượng tiêu thụ tác phẩm chiếm gần 90% thị phần sách trực tuyến tại Hàn Quốc. Theo báo cáo của Aladin, lượt mua ấn phẩm vượt xa nhiều tiểu thuyết của Han Kang trước đây, chẳng hạn, cao gấp 104 lần so với quyển Bản chất của người (2014). Phần đông người mua là nữ trong độ tuổi 30-40, chiếm khoảng 41,7% tại Aladin. Thống kê của Yes24 cho thấy tệp khách nữ chiếm khoảng 73,3%, với 23,7% người thuộc nhóm tuổi 40 và 20,3% ở độ 50.

Kỷ lục của Ánh sáng và Sợi chỉ tiếp nối "cơn sốt" Han Kang kể từ khi bà thắng Nobel. Chỉ trong vòng năm ngày sau khi được xướng tên, hơn một triệu bản sách của bà được bán ra, mọi thứ liên quan nhà văn trở thành từ khóa tìm kiếm.

Bìa sách "Ánh sáng và Sợi chỉ" của tiểu thuyết gia Han Kang. Ảnh: Moonji Publishing

Sách dày 172 trang, gồm 12 phần, mở đầu bằng bài diễn từ Nobel của nhà văn. Trong đó, bà kể về quá trình viết văn và những động lực thôi thúc bản thân cầm bút.

"Mỗi khi sáng tác tiểu thuyết, tôi chịu đựng những câu hỏi, tôi sống trong chúng. Lúc chạm đến tận cùng của những câu hỏi này, điều đó không đồng nghĩa đã tìm ra câu trả lời, mà là lúc tôi chạm đến điểm cuối của quá trình viết. Lúc ấy, tôi không còn là tôi khi bắt đầu, và từ trạng thái đã thay đổi đó, tôi tái khởi đầu. Những câu hỏi tiếp theo xuất hiện, như trong một chuỗi mắt xích, hoặc như những quân cờ domino, chồng chéo và nối tiếp nhau, thúc đẩy tôi tiếp tục viết điều gì mới", trích bài nói của bà.

Video đọc trích đoạn "We do not part" của Han Kang Thành viên ban tổ chức lễ trao giải Nobel Văn học đọc trích đoạn tiếng Anh tác phẩm "We do not part" (xuất bản lần đầu vào năm 2021) của nhà văn Han Kang, tại buổi giao lưu với nhà văn, ở Viện hàn lâm Thụy Điển. Cuốn sách tái bản vào ngày 21/1. Video:YouTube Nobel Prize

Tác phẩm còn bao gồm bài phát biểu của Han Kang tại tiệc chiêu đãi do Nobel tổ chức tháng 12/2024, lời nhà văn nhắn gửi khi tặng một cái tách trà cho bảo tàng Nobel. Theo Guardian, đây là chiếc cốc bà từng dùng khi viết tiểu thuyết We Do Not Part (2021). Sách cũng giới năm bài thơ do Han Kang sáng tác, từng xuất hiện trên các tạp chí văn học Hàn Quốc giai đoạn 2013-2014 như Littor, Văn học và Xã hội - chuyên trang thứ hai là nơi bà đăng những tác phẩm đầu tay từ năm 1993.

Ngoài ra, người đọc được dịp thưởng thức ba bài tiểu luận chưa từng công bố của bà. Một trong số đó là bài Khu vườn hướng mặt về phương Bắc (North-Facing Garden) xoay quanh trải nghiệm của nhà văn khi chăm sóc một khu đất không đón nắng trực tiếp, phải dùng gương để phản chiếu ánh mặt trời vào mảnh vườn.

Theo Guardian, bản tiếng Anh sẽ sớm được phát hành. Hiện chưa có thông tin về ngày ra mắt và đơn vị ấn hành.

Chân dung tiểu thuyết gia Han Kang, 55 tuổi. Ảnh: Redux

Han Kang sinh năm 1970 ở Gwangju (Hàn Quốc), có cha là tiểu thuyết gia Han Seung Won. Năm 23 tuổi, bà Kang bắt đầu sự nghiệp văn chương khi năm bài thơ của bà được đăng tải trên tạp chí Văn học & Xã hội. Một năm sau, truyện ngắn The Scarlet Anchor của nhà văn đoạt giải nhất trong Cuộc thi Văn học Mùa Xuân Seoul Shinmun. Tên tuổi nhà văn được chú ý khi nhận nhiều giải thưởng danh giá như giải Tiểu thuyết Văn học Hàn Quốc (1999), giải Nghệ sĩ trẻ Ngày nay (2000), giải Văn học Yisang (2005) hay giải Văn học Dongri (2010). Hiện bà là giáo sư chuyên ngành viết sáng tạo tại Học viện Nghệ thuật Seoul.

Từ thành công của Người Ăn Chay (2007), nhà văn nhận sự quan tâm lớn của độc giả thế giới. Han Kang thắng giải Nobel Văn học 2024 nhờ các tác phẩm là "những áng văn xuôi mạnh mẽ, đậm chất thơ, đề cập trực diện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người". Bà là phụ nữ châu Á đầu tiên đạt thành tựu này.

Phương Thảo (theo Guardian, Korea JoongAng Daily)