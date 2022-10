Điện toán lượng tử - đích nhắm mới của Mỹ tới Trung Quốc

Mỹ được cho là sẽ siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ nước này sang Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực non trẻ như AI, máy tính lượng tử.

Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, trong đó hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với công nghệ điện toán mới nổi. Nguồn tin giấu tên tiết lộ, hai lĩnh vực non trẻ mà Trung Quốc đang theo đuổi là điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo nằm trong diện cấm hàng đầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bên máy tính lượng tử IBM System One ở Poughkeepsie, New York ngày 6/10. Ảnh: AP

Đầu tháng này, Mỹ công bố loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu mới, ngăn Trung Quốc mua nhiều loại chip bán dẫn được chế tạo bằng thiết bị của Mỹ trên khắp thế giới. Theo giới quan sát, nếu lệnh cấm mới tiếp tục được ban hành, Trung Quốc sẽ gặp bất lợi trong việc triển khai các chất bán dẫn tiên tiến trong vũ khí và hệ thống giám sát, cũng như các lĩnh vực công nghệ khác.

Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc công bố và thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, từ chối bình luận. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng phủ nhận kế hoạch. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra lệnh cấm nhằm bóp nghẹt các nỗ lực công nghệ của Trung Quốc. Trong bài phát biểu tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đề cập "những công nghệ liên quan đến máy tính, gồm vi điện tử, hệ thống thông tin lượng tử và trí tuệ nhân tạo đóng một tầm quan trọng vượt trội trong thập kỷ". Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để "duy trì vị thế dẫn đầu càng nhiều càng tốt" trước các đối thủ.

Điện toán lượng tử hiện là một trong những lĩnh vực non trẻ nhưng tiềm năng nhờ ưu thế về sức mạnh và tốc độ tính toán, cho phép máy móc giải quyết nhanh các vấn đề vượt quá khả năng của thế hệ máy tính hiện tại. Công nghệ này có triển vọng lớn trong việc giải mã và phá vỡ các công nghệ về bảo mật mã hóa. Hiện Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc đi đầu về điện toán lượng tử.

Trung Quốc đang thách thức vị thế của Mỹ khi gặt hái những bước tiến lớn. Dù đi sau về điện toán lượng tử, quốc gia tỷ dân lại đang có cách tiếp cận hiệu quả. Ngày càng nhiều dự án nghiên cứu và đột phá mới đến từ Trung Quốc. Thống kê đầu năm 2021 của Valuenex cho thấy, Trung Quốc nắm giữ hơn 3.000 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ lượng tử, nhiều gấp đôi so với Mỹ và gấp ba lần Nhật Bản.

Bảo Lâm (theo SCMP)