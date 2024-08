'Diện tích phòng trọ tối thiểu sẽ không cố định 5 m2 mỗi người'

Tùy vào quận, huyện ở nội hay ngoại thành mà quy định diện tích phòng trọ tối thiểu cho mỗi người khác nhau, 5 m2 chỉ là dự kiến ban đầu, theo Sở Xây dựng TP HCM.

Nội dung được bà Lê Thị Loan - Phó phòng Tổ chức cán bộ (Sở Xây dựng TP HCM) nói tại họp báo tình hình kinh tế, xã hội thành phố, chiều 8/8.

"3 m2, 4 m2 hay 5 m2 là chúng tôi đang đề xuất. Tiêu chí này có thể thay đổi khi đề cương hoàn chỉnh, phụ thuộc vào quận, huyện hay nội, ngoại thành", bà Loan cho biết.

Bà Lê Thị Loan tại họp báo, chiều 8/8. Ảnh: An Phương

Sở Xây dựng đang hoàn thiện Đề cương đề án Quản lý, hỗ trợ nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ tại TP HCM. Theo đó, nhà trọ ở thành phố muốn hoạt động phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu 5 m2 một người, hẻm rộng 4 m, cách đường chính không quá 100 m, có lối thoát nạn, đảm bảo phòng cháy chữa cháy... Thành phố cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ chủ nhà tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp để cải tạo phòng trọ.

Bà Loan cho biết về diện tích sàn tối thiểu, Sở tạm thời đề xuất là 5 m2 để có giới hạn số lượng người trên mỗi phòng và số phòng trong mỗi công trình. Việc này nhằm tránh nhà trọ tập trung quá đông người.

"Quy định này hướng đến mục đích cao nhất là an toàn của người dân", bà Loan nói và nhắc lại bài học các phòng trọ chật hẹp khi Covid-19 xuất hiện đã tác động tiêu cực, thậm chí là yếu tố "sống chết" của người thuê.

Thực tế, quy định diện tích phòng trọ tối thiểu phải đạt 5 m2 mỗi người đang được TP HCM quy định tại Hướng dẫn 3979 với nội dung hỗ trợ vay vốn đầu tư phòng trọ cho công nhân, lao động. Văn bản này được TP HCM ban hành năm 2020, yêu cầu phòng trọ nhỏ nhất phải đạt 10 m2, diện tích bình quân mỗi người không được thấp hơn 5 m2 bất kể quận, huyện hay nội, ngoại thành. Trước đó, trong một quy định tương tự năm 2006, thành phố quy định diện tích phòng trọ tối thiểu cho mỗi người là 3 m2.

Nhà trọ công nhân quận Bình Tân, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Khảo sát cuối năm 2022 của Sở Xây dựng cho thấy có khoảng 60.500 nhà trọ do người dân xây dựng với hơn 560.220 phòng, đáp ứng chỗ ở cho 1,4 triệu người. Một số dãy phòng cho thuê độc lập xây sai phép hoặc tự ý chuyển đổi loại hình từ nhà ở riêng lẻ sang cho thuê. Hình thức chủ yếu là tự ngăn chia phòng, tăng quy mô số lượng người sinh hoạt, lưu trú lên gấp nhiều lần nhưng chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn phòng cháy chữa cháy xét duyệt, nghiệm thu. Tuy nhiên, pháp luật hiện không có chế tài xử phạt với các trường hợp này.

Tại họp báo, bà Loan cũng lý giải thêm một số tiêu chí liên quan an toàn phòng cháy chữa cháy trong trong đề cương. Cụ thể về hẻm xây dựng nhà để cho thuê trọ tối thiểu phải từ 3-4 m2, mục đích để đảm bảo cho xe cứu hỏa được tiếp cận. Trường hợp hẻm không rộng phải cách đường chính không quá 100 m, để đường ống nước của xe cứu hỏa vào được khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tương tự, tiêu chí phòng trong nhà phải có hành lang dẫn ra lối thoát nạn "cũng không ngoài mục địch an toàn".

Đại diện Sở Xây dựng TP HCM nói thêm việc thực hiện đề án này sẽ giúp phân loại, tiến tới hình thành một app (ứng dụng) nhà trọ an toàn. Trên app có thông tin chủ nhà, người thuê để góp phần điều chỉnh giá thị trường.

Theo bà Loan đề án sẽ được làm từng bước, đánh giá toàn diện để ngoài bảo vệ an toàn của người dân, không làm gián đoạn nguồn cung do tăng giá cho thuê. Điều này nhằm giải quyết hài hòa mục tiêu an sinh xã hội, lợi ích chủ nhà trọ và người thuê.

Lê Tuyết