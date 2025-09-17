Điện thoại Xiaomi bỏ qua thế hệ 16, đối đầu iPhone 17 Pro

Xiaomi hé lộ hình ảnh của hai mẫu smartphone cao cấp 17 Pro và 17 Pro Max với cụm camera sau và màn hình phụ chữ nhật, cạnh tranh với iPhone 17 của Apple.

Xiaomi công bố bộ đôi Xiaomi 15 và 15 Pro ngày 29/10/2024, sau đó là 15 Ultra vào 27/2. Tuy nhiên, thế hệ smartphone cao cấp tiếp theo không lấy số thứ tự 16, khi hãng vừa hé lộ hình ảnh của hai phiên bản Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max, gần giống với tên gọi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Thiết kế màn hình Magic Back Screen của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi

Ngoài tên gọi, bộ đôi thu hút với thiết kế màn hình phụ phía sau Magic Back Screen. Màn hình nằm trong cụm camera hình chữ nhật và choán hết bề ngang mặt lưng, tương tự iPhone 17 Pro. Phần này có thể hiển thị nhiều thông tin như đồng hồ, thông báo ứng dụng, trở thành kính ngắm selfie cho camera chính. Trang công nghệ PhoneArena cho biết còn nhiều tính năng khác trên màn hình chưa được tiết lộ.

Năm 2021, Xiaomi cũng trang bị tấm nền AMOLED 1,1 inch ở mặt lưng Mi 11 Ultra, nhưng chức năng hạn chế. Magic Back Screen trên Xiaomi 17 series được kỳ vọng trở thành một nâng cấp đáng giá.

Bên cạnh thiết kế độc đáo, bộ đôi smartphone mới có cấu hình hàng đầu trên điện thoại Android. Đây sẽ là những model đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Dung lượng pin của Xiaomi 17 Pro dự kiến là 7.000 mAh còn bản 17 Pro Max khoảng 7.500 mAh, cao nhất trên smartphone cao cấp.

Hình ảnh dòng Xiaomi 17 được hãng chia sẻ.

Theo khảo sát của PhoneArena, nhiều người hào hứng với màn hình phụ của Xiaomi. Tuy nhiên, một số cho rằng đây là chiêu trò marketing, khi hãng hé lộ về sản phẩm chỉ vài ngày sau khi Apple công bố thế hệ iPhone 17 với cụm camera chữ nhật cỡ lớn nằm ngang. Dù không phải hãng đầu tiên lựa chọn kiểu thiết kế này, Apple được đánh giá đang tạo ra xu hướng cho smartphone năm tới.

Huy Đức