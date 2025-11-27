Điện Thoại Vui ra mắt trạm công nghệ lưu động dịp Black Friday

Trạm công nghệ lưu động do hệ thống Điện Thoại Vui triển khai cuối tháng 11, mang đến mô hình trải nghiệm mua sắm, sửa chữa kết hợp tương tác cho người dùng.

Theo đại diện Điện Thoại Vui, trong hai ngày 26 và 27/11, trạm công nghệ lưu động sẽ lần lượt có mặt tại TP HCM và Hà Nội. Trạm được thiết kế với không gian trẻ trung, hiện đại, đưa dịch vụ công nghệ đến gần hơn với khách hàng. Trong dịp Black Friday năm nay, mô hình này sẽ có mặt tại các khu vực đông dân cư như chợ Tân Chánh Hiệp, Emart Phan Văn Trị (TP HCM); chợ Gia Lâm, GO Long Biên (Hà Nội), hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút giới trẻ trong mùa mua sắm cuối năm.

Nhân viên Điện Thoại Vui sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp Black Friday. Ảnh: Điện Thoại Vui

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, trạm còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác như vòng quay may mắn, mini game cùng các phần quà dành cho khách tham quan.

Điểm khác biệt của mô hình này là việc tích hợp dịch vụ sửa chữa và chăm sóc thiết bị ngay tại chỗ. Khách hàng có thể đăng ký vệ sinh điện thoại miễn phí, kiểm tra tình trạng máy và nhận tư vấn nâng cấp linh kiện từ đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Hoạt động này mang đến trải nghiệm toàn diện, khẳng định cam kết của Điện Thoại Vui trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trạm công nghệ kết hợp vệ sinh thiết bị và mua sắm Điện Thoại Vui. Ảnh: Điện Thoại Vui

Bên cạnh trạm công nghệ lưu động, chương trình Black Friday của Điện Thoại Vui còn được triển khai tại 31 cửa hàng trên toàn quốc. Hàng loạt ưu đãi được áp dụng cho các dịch vụ sửa chữa điện thoại, laptop như thay màn hình Samsung, thay pin iPhone, thay pin MacBook, Apple Watch. Ngoài ra, nhiều deal phụ kiện công nghệ, loa, tai nghe, điện thoại cũ cũng được mở bán với mức giá tốt.

"Với trạm công nghệ lưu động, Điện Thoại Vui tạo nên một concept trải nghiệm mới mẻ cho mùa Black Friday. Hoạt động này không chỉ giúp người dùng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, còn góp phần mang đến làn gió mới cho thị trường bán lẻ công nghệ Việt Nam", đại diện Điện Thoại Vui cho hay.

Khách hàng được tư vấn tại trạm công nghệ lưu động. Ảnh: Điện Thoại Vui

Mô hình này được kỳ vọng mở ra xu hướng tổ chức sự kiện linh hoạt và hiện đại hơn trong tương lai.

Thanh Thư