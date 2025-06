Điện thoại Trump T1 xóa thông tin 'made in USA'

T1, điện thoại của thương hiệu Trump Mobile, từng được giới thiệu "made in the USA", nhưng hiện dòng này không còn trên trang mô tả sản phẩm.

Khi truy cập website của Trump Mobile giới thiệu về T1, dòng chữ lớn "Made in the USA" (sản xuất tại Mỹ) không còn. Thay vào đó, các nội dung hiện được nêu chung chung, theo The Verge đánh giá là "thông số mơ hồ, ủng hộ Mỹ theo hướng sản xuất smartphone".

Khẩu hiệu mới được thay thế của T1 là "Hiệu suất cao cấp. Tự hào là người Mỹ". Phần mô tả sản phẩm nói thiết bị "được thiết kế theo các giá trị của người Mỹ" và có "bàn tay người Mỹ đằng sau mọi thiết bị". Ở phần tính năng chính, dòng đầu tiên được liệt kê là "Thiết kế tự hào của người Mỹ".

Mẫu smartphone T1 của Trump Mobile. Ảnh: Trump Mobile

Ngày 16/6, Trump Mobile giới thiệu dịch vụ di động T1 Mobile với "mạng 5G lớn nhất nước", nhấn mạnh yếu tố "dành cho người Mỹ". Trump Mobile là công ty thành viên của Trump Organization - đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn, sân golf, truyền thông. Khi nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1, ông Trump chuyển giao Trump Organization cho hai con là Donald Trump Jr. và Eric Trump,

Bên cạnh gói cước di động, Trump Mobile cũng bán T1 Phone, khi đó được giới thiệu là điện thoại "made in the USA", với giá 499 USD (13 triệu đồng), dự kiến giao hàng vào tháng 9 cho những người đặt trước.

Thực tế, nhiều nội dung giới thiệu T1 liên tục thay đổi trên website. Ban đầu, thiết bị được quảng cáo có màn hình AMOLED 6,78 inch, sau đó sửa thành 6,25 inch, hay liệt kê RAM 12 GB, nhưng hiện bị xóa bỏ. Ngoài ra, lịch giao hàng cũng đổi từ tháng 9 sang "cuối năm".

Trump Mobile và Trump Organization chưa đưa ra bình luận.

Ông Trump đưa ra nhiều chính sách nhằm chuyển sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, việc xây nhà máy smartphone tại Mỹ được đánh giá sẽ vấp phải nhiều rào cản như chi phí nhân công cao, hạn chế về nguyên liệu, cơ sở vật chất và kỹ năng lao động có thể đã lỗi thời trong ngành sản xuất hiện đại. Ví dụ, giá iPhone được dự đoán có thể tăng gấp ba hiện tại, lên 3.500 USD một chiếc, nếu được lắp ráp ở nước này.

Bảo Lâm (theo The Verge, Trump Mobile)