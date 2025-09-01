Điện thoại tôi hỏng, chồng mặc kệ dù thừa hai chiếc

Tôi hiểu, điện thoại hỏng không làm mình mất kết nối với thế giới, chính sự lạnh lùng của chồng làm tôi mất kết nối với hôn nhân.

Dưới góc nhìn của tôi, câu chuyện này không chỉ xoay quanh một chiếc điện thoại, mà là câu chuyện về sự quan tâm và cách một người chồng đối xử với vợ mình. Chiếc điện thoại của tôi bị hỏng. Lúc đó, anh có sẵn một chiếc mới, thậm chí một chiếc khác không dùng đến. Thay vì hỏi han, chia sẻ hay cho tôi mượn dùng tạm, anh để mặc tôi xoay xở. Tôi phải tự mang máy đi sửa, lo từng khoản phí, trong khi anh chỉ đứng nhìn như chuyện chẳng liên quan.

Điện thoại vốn chỉ là một vật dụng, nhưng qua nó, tôi thấy rõ tính cách thật sự của chồng: ích kỷ, ki bo, chi li với tôi đến từng ly từng tí. Không phải vì anh không có khả năng giúp mà anh không muốn giúp. Việc anh không muốn mới là điều khiến tôi tổn thương. Hôn nhân không phải lúc nào cũng đổ vỡ vì những chuyện to tát.

Đôi khi, chỉ một sự thờ ơ nhỏ, một lần không chìa tay ra giúp nhau, cũng đủ làm trái tim nguội lạnh. Tôi nhận ra mình đã sống bên một người tính toán từng đồng, từng hơi thở với vợ, không phải một người đồng hành. Đó chính là lúc tôi hiểu: chiếc điện thoại hỏng không làm mình mất kết nối với thế giới, chính sự lạnh lùng ấy làm tôi mất kết nối với hôn nhân.

Ngọc Nga