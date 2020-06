Điện thoại tích hợp nhiệt kế

Honor Play 4 Pro tích hợp cảm biến nhiệt độ có thể hoạt động từ -20 độ C đến 100 độ C.

Thang nhiệt độ của Honor Play 4 Pro chi tiết tới 0,1 độ C. Tuy nhiên, thông thường các thiết bị có dải đo nhiệt độ càng lớn, độ chính xác đến 0,1 độ càng thấp. Các loại nhiệt kế thông thường chuyên đo cho người có dải nhiệt độ chỉ từ khoảng 35 đến 42 độ C. Trong ảnh giới thiệu trên trang Weibo của Honor, giao diện điện thoại cũng chỉ hiển thị từ 35 đến 42 độ C thay vì -20 đến 100 độ C như thông báo.

Giao diện đo nhiệt độ trán của Honor Play 4 Pro. Ảnh: Sina

Phần cảm biến của máy được đặt ở mặt lưng, gần cạnh trên của sản phẩm. Cơ chế đo nhiệt có thể tương tự các máy đo nhiệt độ trán hoặc đo tai như các thiết bị y tế dân dụng thông thường. Giao diện nhiệt độ hiển thị hình tròn, có dải màu đỏ với phần nhiệt độ cảnh báo cao để người dùng dễ nhận biết.

Honor không phải nhà sản xuất đầu tiên tích hợp cảm biến nhiệt độ trong smartphone. Năm 2016, Cat S60 cũng đi kèm camera chụp ảnh nhiệt nhưng chủ yếu dành cho người dùng làm công việc chuyên dụng.

Honor Play 4 Pro là phiên bản đắt nhất trong dòng Honor Play 4 ở phân khúc tầm trung. Máy dùng chip Kirin 990, RAM 8 GB, chỉ có 2 camera. Giá bán của máy là khoảng 421 USD, model thường không có cảm biến nhiệt độ là 407 USD.

Điện thoại mới của Honor mới chỉ bán ra ở thị trường nội địa Trung Quốc và chưa có kế hoạch bán ra quốc tế.

Hoài Anh