Điện thoại Samsung dùng Knox tránh tấn công mạng

Samsung cập nhật Knox giúp điện thoại tránh tấn công backdoor, bảo vệ khi kết nối mạng Wi-Fi công cộng và các lỗ hổng Zero-day.

Nền tảng bảo mật Samsung Knox hỗ trợ từ cả phần cứng lẫn phần mềm.

Theo báo cáo của công ty an ninh mạng IronNet, số lượng cuộc tấn công mạng đã tăng 168% từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021. Trong đó, các cuộc tấn công vào điện thoại thông minh là một trong những mối đe dọa an ninh mạng lớn nhất với người dùng tại châu Á. Đây là lý do khiến Samsung nâng cấp, cập nhật cho nền tảng bảo mật Knox cũng như chuẩn bị sẵn việc đối phó với 5 kịch bản tấn công mạng phổ biến khác nhau.

Knox sẽ sử dụng bảo mật ngay trên chip xử lý của điện thoại, máy tính bảng, kiểm soát toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất và lắp ráp để đảm bảo chuỗi cung ứng không bị lợi dụng tạo cửa hậu (backdoor). Nền tảng này cũng sử dụng các cách xác thực sinh trắc học để bảo vệ dữ liệu mật khẩu Samsung Pass cùng công nghệ mã hóa.

Với những người thường xuyên sử dụng Wi-Fi công cộng có độ bảo mật không cao, Knox cũng mã hóa lưu lượng truy cập đi và vô hiệu hóa các ứng dụng, hoạt động theo dõi của các trang web. Samsung cũng có riêng tính năng Thư mục bảo mật (Secure Folder ) cho phép cô lập các ứng dụng trong một thư mục, có mã bảo vệ cấp hai và không liên quan đến các ứng dụng, tài khoản chính.

Cuối cùng, Knox cập nhật các tính năng theo thời gian thực nên luôn đảm bảo nhận dạng được các lỗ hổng zero-day mới được phát hiện. Khi điện thoại khởi động lại, hệ thống sẽ tự kích hoạt chế độ các phần mềm muốn truy cập trái phép quyền quản trị thiết bị. Nếu khởi động ở trạng thái không bảo mật, máy sẽ tự khóa các ứng dụng chứa dữ liệu nhạy cảm như Samsung Pay, Samsung Pass, Secure Folder hoặc Samsung Health.

Nền tảng bảo mật Knox gần đây được Samsung đầu tư nhiều hơn khi các quốc gia đều đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo báo cáo của Insight, 93% người đi làm sử dụng smartphone khi làm việc và 40% tin rằng smartphone có thể thay thế hoàn toàn máy tính. Đây là lý do hãng điện thoại Hàn Quốc xây dựng nền tảng bảo mật cho doanh nghiệp, chuyển đổi số là Knox Solution, tương thích tất cả các thiết bị smartphone và hệ sinh thái của hãng. Giải pháp này giúp các công ty quản lý nhân viên cũng như việc sử dụng và chia sẻ nội bộ các dữ liệu nhạy cảm nội bộ không bị đánh cắp hoặc chia sẻ trái phép ra bên ngoài.

Ngoài bảo mật thiết bị, Samsung cũng ứng dụng Knox khi phát triển công nghệ mạng 5G với các nhà cung cấp. Hãng cho biết trên toàn cầu đã có hơn 20.000 doanh nghiệp sử dụng Knox để bảo mật và quản lý các thiết bị của hãng. Gần đây, Samsung cũng hợp tác với Viettel trong việc phát triển thiết bị viễn thông 5G và các giải pháp cho chuyển đổi số với người dùng là cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

Hoài Anh