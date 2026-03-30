Điện thoại Oppo bắt đầu dùng được AirDrop với iPhone

Sau Samsung, Oppo Find X9 series bắt đầu cập nhật khả năng tương thích với AirDrop trên iPhone, iPad, máy tính Mac.

Cuối tuần qua, nhiều người dùng điện thoại Find X9 và X9 Pro của Oppo cho biết đã có thể sử dụng tính năng Quick Share có sẵn trên máy để gửi tập tin đến thiết bị của Apple. Người dùng chỉ cần chọn ảnh, video, file, sau đó chọn Chia sẻ/Quick Share, các thiết bị như iPhone, iPad, máy tính Mac đang bật AirDrop ở chế độ chia sẻ với Mọi người sẽ hiển thị trong mục Các thiết bị ở gần.

Thử nghiệm cho thấy khả năng nhận diện máy, tốc độ gửi tập tin từ Find X9 Pro sang iPhone 17 Pro Max rất nhanh, không khác biệt so với khi gửi giữa iPhone với nhau. Một số người cho biết đã thử với máy Find X9 Trung Quốc nhưng không sử dụng tính năng. Trong khi đó, máy chính hãng cần cập nhật bản phần mềm CPH2791_16.0.5.701 hoặc mới hơn để tương thích với AirDrop.

Theo đại diện Oppo, trong đợt cập nhật đầu tiên, chỉ Find X9 và X9 Pro mới hỗ trợ, trong khi các dòng máy khác sẽ được nâng cấp tính năng sớm thời gian tới. Mẫu tiếp theo nhiều khả năng là Find N6.

Trước khi có thể hoạt động trực tiếp với AirDrop, Oppo đã phát triển một bộ tính năng O+ Connect để giúp máy của hãng truyền tập tin tới thiết bị của Apple. Tuy nhiên, iPhone, iPad hay máy Mac cũng cần cài phần mềm của Oppo để sử dụng trong khi cách thức mới không cần điều này. So với AirDrop đơn thuần, O+ Connect bổ sung nhiều tính năng hơn, như điều khiển từ xa, phản chiếu màn hình tương tự iPhone Mirroring của Apple.

Chuyển ảnh qua AirDrop từ Oppo Find X9 Pro sang iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Tuần trước, Samsung cũng ra thông báo cập nhật phần mềm cho Galaxy S26 để gửi, nhận tập tin với AirDrop. Hai ngày sau khi công bố toàn cầu, các máy chính hãng tại Việt Nam cũng bắt đầu sử dụng được tính năng này.

AirDrop là một trong những công nghệ được yêu thích nhất trong hệ sinh thái Apple. Người dùng có thể nhanh chóng chuyển tập tin giữa iPhone, iPad, Mac với tốc độ cao mà không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào. Với lượng người dùng lớn và việc dễ sử dụng, đây là một trong những rào cản khi người dùng muốn chuyển đổi từ iPhone sang điện thoại Android.

Được Apple lần đầu giới thiệu năm 2011 trên hệ điều hành Mac OS X Lion, AirDrop sau đó mở rộng ra iOS 7 vào năm 2013. Dù dựa trên những giải pháp công nghệ trước đó như Bluetooth, Wi-Fi Direct, hãng chỉ cho phép các thiết bị trong hệ sinh thái của mình có thể tìm và chia sẻ tệp tin cho nhau. Những năm gần đây, hãng bắt đầu siết bảo mật bằng cách thiết lập mặc định "Chỉ liên hệ", tức chỉ cho những người trong danh bạ tìm thấy nhau. Nếu muốn nhận file từ người lạ, họ phải bật chế độ "Mọi người trong 10 phút".

Tuấn Hưng