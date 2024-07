Điện thoại Google thành 'cục gạch' sau khi reset

Nhiều người dùng smartphone thuộc dòng Google Pixel 6 cho biết thiết bị của họ trở thành "cục gạch" (brick) sau khi vì khôi phục cài đặt gốc.

"Brick" là tình trạng tạo thành vòng lặp khởi động "vô tận", không thể vào giao diện màn hình chính. Theo Bleeping Computer, vấn đề bắt đầu diễn ra từ tuần trước, khi nhiều người dùng Pixel 6 phàn nàn trên diễn đàn và mạng xã hội rằng máy của họ trở nên vô dụng, không thể hoạt động bình thường.

Trên X, tài khoản FacePalm, tự nhận là nhà phát triển, nói tình trạng này có thể liên quan đến tệp "tune2fs" bị thiếu trong quá trình khởi động, dẫn đến màn hình khôi phục hiển thị thông báo: "Không thể tải hệ thống Android. Dữ liệu của bạn có thể bị hỏng". Cuối cùng, máy yêu cầu khởi động lại hoặc khôi phục cài đặt gốc một lần nữa.

Một chiếc Google Pixel 6 gặp lỗi "brick". Ảnh: Reddit

Tuy vậy, người dùng không thể cấu hình bộ nạp khởi động do bị khóa OEM - chức năng ngăn việc sử dụng công cụ flash Android để can thiệp hệ thống. Việc tải lại bản cập nhật thông qua ADB (chương trình giúp giao tiếp giữa máy tính với thiết bị Android) cũng thất bại do quá trình khôi phục trước đó bị dừng giữa chừng.

Google chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, trên Reddit, một số người dùng Pixel 6 cho biết đã đến trung tâm bảo hành của Google và nhận được câu trả lời rằng sự cố liên quan đến bo mạch chủ, đề xuất thay bo mạch với giá cao, do thiết bị hết hạn bảo hành.

Trên trang hỗ trợ của Google, một quản trị viên nói công ty đã "ghi nhận vấn đề và đang xem xét". Tuy vậy, chưa có hướng dẫn cụ thể nào về việc mọi người nên làm gì với thiết bị của mình khi gặp tình trạng trên.

Theo các chuyên gia, trước khi nhận được câu trả lời từ Google, người dùng Pixel 6, 6a và 6 Pro nên tránh khôi phục cài đặt gốc. Bên cạnh đó, cần sao lưu dữ liệu thường xuyên trên thiết bị riêng để phòng trường hợp smartphone gặp vấn đề.

Pixel 6 và 6 Pro ra mắt tháng 10/2021, chạy Android 12 và tích hợp chip xử lý Tensor do Google phát triển. Trong khi đó, Pixel 6a trình làng tháng 5/2022. Các sản phẩm được nâng cấp hệ điều hành trong 5 năm.

Bảo Lâm