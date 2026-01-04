Điện thoại giống BlackBerry sắp ra mắt

Clicks Communicator, điện thoại có ngoại hình giống BlackBerry, được thiết kế để làm máy phụ, giá dự kiến khoảng 13 triệu đồng.

Sản phẩm được Clicks - công ty từng nổi tiếng với việc sản xuất phụ kiện ốp lưng tích hợp bàn phím QWERTY cho iPhone, hé lộ trước thềm Hội chợ Điện tử Tiêu dùng CES và dự kiến sẽ ra mắt tại đây.

Theo Clicks, sản phẩm được thiết kế để giúp người dùng tập trung vào các hành động thay vì các thao tác lướt "độc hại", tức nó có thể trở thành một thiết bị bổ sung cho điện thoại thông minh hiện tại, giúp người dùng giữ liên lạc mà không bị phân tâm bởi những tính năng khác trên smartphone thông thường.

Ngoài hình mẫu Communicator. Ảnh: Clicks

Một điểm đặc biệt là máy được trang bị bàn phím QWERTY đầy đủ, với ngoại hình được đánh giá giống mẫu BlackBerry Q5 ra mắt hơn 10 năm trước. Điểm nâng cấp nằm ở việc các phím lớn hơn, tích hợp cảm ứng và có thể hoạt động như một bàn di chuột. Ngoài ra, nhiều trang bị, tính năng trên máy cũng giống các mẫu điện thoại trước đây, như jack tai nghe, công tắc tắt tiếng vật lý, bộ nhớ mở rộng qua thẻ microSD, thay đổi tấm ốp lưng theo máy.

Máy chạy hệ điều hành Android 16, bộ nhớ trong 256 GB, camera chính 50 megapixel, đầy đủ kết nối 5G và Wi-Fi. Dù là một sản phẩm hoàn chỉnh, hoạt động độc lập, nhà sản xuất cũng xác định đây sẽ là một chiếc máy sẽ được nhiều người sử dụng làm máy phụ, sau khi họ đã có một chiếc iPhone, Galaxy hay Pixel.

Theo The Verge, với ý tưởng này, Communicator dễ dàng tích hợp vào hệ sinh thái Android hơn, do người dùng có thể sử dụng các công cụ để đồng bộ với máy chính hơn là iOS.

Ngoài ra, để giảm sự xao nhãng, thiết bị sử dụng màn hình OLED 4,03 inch, trình khởi chạy tối giản. Máy tích hợp đèn LED báo hiệu theo màu sắc để người dùng nhận biết loại thông báo, tương tự BlackBerry. Sản phẩm được trang bị pin silicon carbon 4.000 mAh.

Clicks dự kiến bán Communicator với giá 499 USD, ngang bằng Pixel 9a, thấp hơn 100 USD so với iPhone 16e.

Lưu Quý