Điện thoại gập ba Galaxy Z TriFold bị chê kém bền

Smartphone gập ba của Samsung không chịu được bẻ ngược như mẫu gập đôi Galaxy Z Fold7, trong khi khả năng kháng bụi và độ bền bản lề cũng kém hơn.

Galaxy Z TriFold bị hư hỏng khi bẻ cong nhẹ. Ảnh: JerryRigEverything

Bài kiểm tra độ bền của JerryRigEverything, kênh YouTube chuyên thử nghiệm "sức chịu đựng" của thiết bị điện tử tiêu dùng, cho thấy Galaxy Z TriFold mong manh hơn nhiều so với Galaxy Z Fold7 do cấu trúc phức tạp của nó.

Z TriFold bộc lộ khả năng chống chịu kém khi các hạt cát và bụi nhỏ được rắc lên màn hình và khớp nối. Những tiếng nghiến rít, lạo xạo phát ra rõ rệt mỗi khi thiết bị mở ra hoặc gập lại. Hệ thống bản lề phức tạp, vốn là điểm mạnh của Samsung, lại trở thành nơi chứa bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Trong thử thách bẻ cong, với một lực tác động vừa phải và ngược chiều gập, thiết bị nhanh chóng hư hỏng, màn hình tối đen ngay lập tức, phần dưới bản lề phải gẫy rời. Máy vẫn có thể kết nối để khôi phục dữ liệu nhưng chi phí thay thế màn hình và bản lề rất cao. Trong khi đó, Galaxy Z Fold7 có thể chịu được bài kiểm tra uốn cong tương tự với ít hư hại hơn. "Đây là thiết bị Galaxy đầu tiên chịu khuất phục nhanh chóng đến vậy trước bài kiểm tra bẻ cong", trang 9to5Google nhận xét.

Khi ra mắt, Samsung từng công bố số liệu khả quan về độ bền của Z TriFold, như máy có thể chịu được 150.000 đến 200.000 lần gập mở trong điều kiện tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho việc gập mở theo đúng chiều. Samsung không cam kết về khả năng chịu lực tác động ngược chiều, hoặc áp lực từ bên ngoài lên bản lề mỏng manh của máy.

Trước đó, kênh YouTube OMG_electronics phát trực tiếp quá trình thử nghiệm gập Galaxy Z TriFold liên tục cho đến khi máy gặp sự cố. Sau 61.000 lần gập mở, bản lề đầu tiên của thiết bị phát tiếng kêu cót két. Sau 121.000 lần, bản lề còn lại cũng bị tương tự. Bản lề gần như hư hỏng sau 144.000 lần gập, khiến máy không thể mở phẳng hoàn toàn mà phải dùng lực để ép. Tuy nhiên, bài kiểm tra được thực hiện trong 8 ngày liên tục, nên sẽ làm giảm độ bền của bản lề nhanh hơn so với việc sử dụng thông thường.

Một điểm lưu ý khác là hệ thống pin. Dù pin không bị thủng hay cháy nổ trong quá trình bẻ cong, việc tháo để sửa chữa bằng pull tab kiểu mới (miếng kéo bằng nhựa hoặc băng keo chuyên dụng được gắn vào pin, cho phép kéo pin khỏi khung máy mà không cần cạy hay dùng lực bẩy) cũng cho thấy rủi ro pin sẽ bị biến dạng, gây nguy hiểm do quá mỏng.

Huy Đức (theo 9to5Google, JerryRigEverything)