Điện thoại gaming màn hình OLED giá 6,6 triệu đồng

Điện thoại chơi game giá rẻ vẫn là "mỏ vàng" của Nubia khi khai phá thị trường Việt Nam thời gian gần đây. Trong khi Neo 3 5G là bản nâng cấp nhẹ của Neo 3 4G, phiên bản Neo 3 GT có nhiều điểm nhấn hơn, đánh dấu việc đưa dòng Neo cạnh tranh ở phân khúc cao hơn là khoảng trên 6 triệu đồng.
Triết lý của Nubia không thay đổi khi tập trung toàn bộ vào cấu hình và các tính năng chuyên game nhưng phải hy sinh về hệ thống camera. Điều này khiến máy khó có thể là lựa chọn cho số đông nhưng lại thích hợp để tấn công thị trường ngách ở phân khúc tầm trung giá rẻ vốn không nhiều sự lựa chọn ngoài thương hiệu con Poco của Xiaomi.
Điện thoại chơi game giá rẻ vẫn là "mỏ vàng" của Nubia khi khai phá thị trường Việt Nam thời gian gần đây. Trong khi Neo 3 5G là bản nâng cấp nhẹ của Neo 3 4G, phiên bản Neo 3 GT có nhiều điểm nhấn hơn, đánh dấu việc đưa dòng Neo cạnh tranh ở phân khúc cao hơn là khoảng trên 6 triệu đồng.
Triết lý của Nubia không thay đổi khi tập trung toàn bộ vào cấu hình và các tính năng chuyên game nhưng phải hy sinh về hệ thống camera. Điều này khiến máy khó có thể là lựa chọn cho số đông nhưng lại thích hợp để tấn công thị trường ngách ở phân khúc tầm trung giá rẻ vốn không nhiều sự lựa chọn ngoài thương hiệu con Poco của Xiaomi.
Điểm yếu về màn hình trên các dòng Neo 3 thông thường đã được thay đổi trên Neo 3 GT. Phân khúc giá cao hơn giúp máy trang bị màn hình tấm nền OLED 120 Hz, kích thước 6,8 inch, dù độ phân giải Full HD+ chưa thực sự làm ưng ý những người dùng khó tính. Tuy nhiên, điều này giúp máy chơi mượt nhiều game online đòi hỏi đồ họa mạnh, với tần số quét cao. Màn hình OLED cũng đem đến khả năng hiển thị đẹp với màu sắc rực rỡ, màu đen sâu và tương phản tốt.
So với các đối thủ, Neo 3 GT có độ sáng vượt trội, tối đa lên mức 1.300 nit, cho khả năng hiển thị rất tốt khi chơi game ngoài trời. Phần viền máy cũng được làm mỏng đều hiếm thấy với các model tầm giá 6 triệu đồng.
Điểm yếu về màn hình trên các dòng Neo 3 thông thường đã được thay đổi trên Neo 3 GT. Phân khúc giá cao hơn giúp máy trang bị màn hình tấm nền OLED 120 Hz, kích thước 6,8 inch, dù độ phân giải Full HD+ chưa thực sự làm ưng ý những người dùng khó tính. Tuy nhiên, điều này giúp máy chơi mượt nhiều game online đòi hỏi đồ họa mạnh, với tần số quét cao. Màn hình OLED cũng đem đến khả năng hiển thị đẹp với màu sắc rực rỡ, màu đen sâu và tương phản tốt.
So với các đối thủ, Neo 3 GT có độ sáng vượt trội, tối đa lên mức 1.300 nit, cho khả năng hiển thị rất tốt khi chơi game ngoài trời. Phần viền máy cũng được làm mỏng đều hiếm thấy với các model tầm giá 6 triệu đồng.
Nubia Neo 3 GT sử dụng chip Unisoc T9100 tốc độ 2,7 GHz, RAM 12 GB (thêm 12 GB RAM ảo), tốt so với tầm giá 6 triệu đồng. Thử nghiệm với phần mềm đánh giá hiệu năng AnTuTu, máy đạt hơn 530.000 điểm, mức cao so với đối thủ trong phân khúc, bỏ xa các model như Samsung Galaxy A26.
Khi chơi PUBG Mobile, cài đặt đồ họa HDR, tốc độ khung hình khoảng 58-60, ít khi gặp tình trạng rớt khung hình, lag. Với game Tốc chiến, cài đặt đồ họa mức cao vẫn có thể duy trì khung hình ổn định ở mức 120 fpt. Những game đồ họa nặng như Genshin Impact chơi được nhưng chỉ ở cài đặt thấp nhất và tốc độ khung hình không cao, dưới 26 fps.
Nubia Neo 3 GT sử dụng chip Unisoc T9100 tốc độ 2,7 GHz, RAM 12 GB (thêm 12 GB RAM ảo), tốt so với tầm giá 6 triệu đồng. Thử nghiệm với phần mềm đánh giá hiệu năng AnTuTu, máy đạt hơn 530.000 điểm, mức cao so với đối thủ trong phân khúc, bỏ xa các model như Samsung Galaxy A26.
Khi chơi PUBG Mobile, cài đặt đồ họa HDR, tốc độ khung hình khoảng 58-60, ít khi gặp tình trạng rớt khung hình, lag. Với game Tốc chiến, cài đặt đồ họa mức cao vẫn có thể duy trì khung hình ổn định ở mức 120 fpt. Những game đồ họa nặng như Genshin Impact chơi được nhưng chỉ ở cài đặt thấp nhất và tốc độ khung hình không cao, dưới 26 fps.
Trang bị mang tính biểu tượng của Nubia ở dòng máy giá rẻ là trigger tiếp tục có trên Neo 3 GT. Đây là điểm cộng lớn với một model chuyên game giúp người dùng trải nghiệm các game FPS gần giống trên máy console hoặc PC. Hai nút bấm đặt sâu giúp thao tác thuận tiện hơn và trải nghiệm khá mượt. Trải nghiệm thực tế cho thấy trigger giúp người chơi có nhiều lợi thế hơn khi bắn PUBG Mobile hay COD Mobile so với dòng máy thông thường.
Trang bị mang tính biểu tượng của Nubia ở dòng máy giá rẻ là trigger tiếp tục có trên Neo 3 GT. Đây là điểm cộng lớn với một model chuyên game giúp người dùng trải nghiệm các game FPS gần giống trên máy console hoặc PC. Hai nút bấm đặt sâu giúp thao tác thuận tiện hơn và trải nghiệm khá mượt. Trải nghiệm thực tế cho thấy trigger giúp người chơi có nhiều lợi thế hơn khi bắn PUBG Mobile hay COD Mobile so với dòng máy thông thường.
Bộ phụ kiện tặng kèm Neo 3 GT 5G cũng tập trung hỗ trợ game thủ với "sò lạnh" sử dụng đèn RGB, có thể gắn bằng cách hít nam châm với ốp trong đi kèm. Đáng tiếc khi cáp nguồn kèm theo có một đầu USB-A thường nên người dùng phải có thêm củ sạc riêng hoặc cắm vào pin dự phòng để sử dụng. Ngoài ra, trong hộp còn có cáp sạc USB-C, bộ nguồn hỗ trợ sạc nhanh, ốp trong suốt thường và sticker game.
Bộ phụ kiện tặng kèm Neo 3 GT 5G cũng tập trung hỗ trợ game thủ với "sò lạnh" sử dụng đèn RGB, có thể gắn bằng cách hít nam châm với ốp trong đi kèm. Đáng tiếc khi cáp nguồn kèm theo có một đầu USB-A thường nên người dùng phải có thêm củ sạc riêng hoặc cắm vào pin dự phòng để sử dụng. Ngoài ra, trong hộp còn có cáp sạc USB-C, bộ nguồn hỗ trợ sạc nhanh, ốp trong suốt thường và sticker game.
Neo 3 GT có pin dung lượng lớn 6.000 mAh nhưng không khiến máy dày hơn đáng kể. Công suất sạc nhanh 80 W giúp đầy pin trong khoảng 40 phút. Với nhu cầu sử dụng thông thường, điện thoại của Nubia hoàn toàn có thể "trụ" được tới hai ngày. Ngoài ra, để phục vụ tính năng chơi game liên tục, máy còn hỗ trợ sạc nhánh, cho phép cắm nguồn trực tiếp khi chơi game nhưng không nạp vào pin giúp bảo vệ pin tốt hơn, tăng tuổi thọ.
Neo 3 GT có pin dung lượng lớn 6.000 mAh nhưng không khiến máy dày hơn đáng kể. Công suất sạc nhanh 80 W giúp đầy pin trong khoảng 40 phút. Với nhu cầu sử dụng thông thường, điện thoại của Nubia hoàn toàn có thể "trụ" được tới hai ngày. Ngoài ra, để phục vụ tính năng chơi game liên tục, máy còn hỗ trợ sạc nhánh, cho phép cắm nguồn trực tiếp khi chơi game nhưng không nạp vào pin giúp bảo vệ pin tốt hơn, tăng tuổi thọ.
Mặt lưng theo phong cách hầm hố truyền thống của dòng Neo 3 với biểu tượng mắt cú quen thuộc và hai lựa chọn màu sắc vàng và xám. So với thế hệ trước, bề mặt làm nhám hơn giúp cầm chắc chắn và giảm trơn trượt khi có mồ hôi tay. Điểm nhấn nằm ở bên trong khi Neo 3 GT sở hữu tấm tản nhiệt lớn gấp hai lần so với điện thoại thông thường, diện tích 4.083 mm2 giúp máy tản nhiệt tốt hơn đáng kể, đặc biệt khi chơi game trong thời gian dài.
Mặt lưng theo phong cách hầm hố truyền thống của dòng Neo 3 với biểu tượng mắt cú quen thuộc và hai lựa chọn màu sắc vàng và xám. So với thế hệ trước, bề mặt làm nhám hơn giúp cầm chắc chắn và giảm trơn trượt khi có mồ hôi tay. Điểm nhấn nằm ở bên trong khi Neo 3 GT sở hữu tấm tản nhiệt lớn gấp hai lần so với điện thoại thông thường, diện tích 4.083 mm2 giúp máy tản nhiệt tốt hơn đáng kể, đặc biệt khi chơi game trong thời gian dài.
So với bản giá rẻ Neo 3, Neo 3 GT có đèn LED bắt mắt hơn một chút, thêm hiệu ứng như nhịp thở dựa theo thông báo, khi chơi game, hoặc dựa theo ứng dụng đang chạy. Đây cũng là trang bị đặc trưng hướng tới game thủ và hiếm có ở các điện thoại thông thường.
Nubia cũng đem đến các tính năng vui vẻ khác như bộ theme đậm chất game thủ hay hình nền có thể tương tác trực tiếp để chơi game đơn giản như rắn săn mồi, xếp hình.
So với bản giá rẻ Neo 3, Neo 3 GT có đèn LED bắt mắt hơn một chút, thêm hiệu ứng như nhịp thở dựa theo thông báo, khi chơi game, hoặc dựa theo ứng dụng đang chạy. Đây cũng là trang bị đặc trưng hướng tới game thủ và hiếm có ở các điện thoại thông thường.
Nubia cũng đem đến các tính năng vui vẻ khác như bộ theme đậm chất game thủ hay hình nền có thể tương tác trực tiếp để chơi game đơn giản như rắn săn mồi, xếp hình.
Máy có camera chính 50 megapixel và camera 2 megapixel để đo độ sâu trường ảnh. Thông số độ phân giải khá lớn nhưng thực tế ảnh chụp có độ chi tiết không cao. Trong điều kiện không quá thiếu sáng, ảnh "noise" nhiều và nhiều trường hợp gặp khó khăn trong việc tái tạo màu đỏ chính xác trong ảnh. So với các đối thủ cùng tầm giá, đây là trang bị yếu nhất của Neo 3 GT dù vẫn đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản.
Nubia Neo 3 GT hiện có giá khoảng 6,6 triệu đồng.
Máy có camera chính 50 megapixel và camera 2 megapixel để đo độ sâu trường ảnh. Thông số độ phân giải khá lớn nhưng thực tế ảnh chụp có độ chi tiết không cao. Trong điều kiện không quá thiếu sáng, ảnh "noise" nhiều và nhiều trường hợp gặp khó khăn trong việc tái tạo màu đỏ chính xác trong ảnh. So với các đối thủ cùng tầm giá, đây là trang bị yếu nhất của Neo 3 GT dù vẫn đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản.
Nubia Neo 3 GT hiện có giá khoảng 6,6 triệu đồng.