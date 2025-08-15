Điện thoại gaming màn hình OLED giá 6,6 triệu đồng

Điện thoại chơi game giá rẻ vẫn là "mỏ vàng" của Nubia khi khai phá thị trường Việt Nam thời gian gần đây. Trong khi Neo 3 5G là bản nâng cấp nhẹ của Neo 3 4G, phiên bản Neo 3 GT có nhiều điểm nhấn hơn, đánh dấu việc đưa dòng Neo cạnh tranh ở phân khúc cao hơn là khoảng trên 6 triệu đồng.

Triết lý của Nubia không thay đổi khi tập trung toàn bộ vào cấu hình và các tính năng chuyên game nhưng phải hy sinh về hệ thống camera. Điều này khiến máy khó có thể là lựa chọn cho số đông nhưng lại thích hợp để tấn công thị trường ngách ở phân khúc tầm trung giá rẻ vốn không nhiều sự lựa chọn ngoài thương hiệu con Poco của Xiaomi.